Ce premier aperçu des fonctionnalités NBA 2K27, inspirées par la communauté, comprend une nouvelle mécanique dynamique pour le « Dunk Meter », le légendaire « Rucker Park », et bien plus encore.

Rendez-vous le 18 août pour suivre en direct le Preseason Breakdown : NBA 2K27 Game Reveal.

Résumé :

Bande annonce du gameplay : NBA 2K27 dévoile la bande-annonce officielle du gameplay mettant en vedette les athlètes Victor Wembanyama, Caitlin Clark et Derrick Rose sur la couverture.

: NBA 2K27 dévoile la bande-annonce officielle du gameplay mettant en vedette les athlètes Victor Wembanyama, Caitlin Clark et Derrick Rose sur la couverture. Présentation du jeu et dates clés : La diffusion en direct du Preseason Breakdown: NBA 2K27 Game Reveal est prévue pour le 18 août 2026, à 19h, en live sur Twitch, YouTube, TikTok, et X, en amont du lancement de l’Accès Anticipé* le 28 août 2026 et de la sortie mondiale complète le 4 septembre 2026.

: La diffusion en direct du Preseason Breakdown: NBA 2K27 Game Reveal est prévue pour le 18 août 2026, à 19h, en live sur Twitch, YouTube, TikTok, et X, en amont du lancement de l’Accès Anticipé* le 28 août 2026 et de la sortie mondiale complète le 4 septembre 2026. Premier aperçu des innovations inspirées par la communauté : Les améliorations comprennent une meilleure gestion des contres défensifs et du placement par l’IA, un « Dunk Meter » dynamique basé sur les compétences qui évalue la défense en temps réel de l’impulsion jusqu’à la fin du dunk, ainsi qu’une Création Mon JOUEUR élargie proposant 53 Insignes (dont 19 nouveaux) et la prévisualisation des Cap Breakers.

Les améliorations comprennent une meilleure gestion des contres défensifs et du placement par l’IA, un « Dunk Meter » dynamique basé sur les compétences qui évalue la défense en temps réel de l’impulsion jusqu’à la fin du dunk, ainsi qu’une Création Mon JOUEUR élargie proposant 53 Insignes (dont 19 nouveaux) et la prévisualisation des Cap Breakers. Aperçu des mises à jour des modes : MyTEAM introduit un Hôtel des Ventes unifié sur PS5, XBOX Series X|S et Nintendo Switch 2. Parmi les autres nouveautés, on trouve une version nocturne de The City**, une reconstitution de « Rucker Park », ainsi que des ajouts au mode Ma NBA tenant compte des règles actuelles de la ligue.

2K dévoile un premier aperçu de NBA 2K27, le dernier opus de la franchise de jeux vidéo consacrée à la NBA développée par Visual Concepts et éditée par 2K, à travers la bande-annonce officielle de gameplay très attendue. Celle-ci met en avant des graphismes améliorés tout en capturant des moments spectaculaires des plus grandes stars de la NBA et de la WNBA, notamment les athlètes figurant sur la jaquette de NBA 2K27 : Victor Wembanyama, Caitlin Clark et Derrick Rose.

Cet avant-goût pose les bases d’un événement inédit pour la franchise : la diffusion en direct du Preseason Breakdown: NBA 2K27 Game Reveal le 18 août. Fort du plus grand succès de toute l’histoire de la franchise durant l’année écoulée, les retours de la communauté et l’engagement des joueurs ont contribué à façonner l’avenir de NBA 2K27. Pour marquer cette étape importante, 2K lui rend hommage et révèle toutes les grandes nouveautés du jeu NBA 2K27 en une seule journée. Le live à venir dévoilera les innovations, les fonctionnalités et les améliorations de gameplay les plus attendues de cette année, et abordera en détail tout ce qui concerne NBA 2K27.

Ne manquez pas la diffusion en direct du Preseason Breakdown : NBA 2K27 Game Reveal, le 18 août à 19h sur Twitch, YouTube, TikTok et X.

Voici un aperçu des mises à jour et des fonctionnalités proposées par la communauté :

Gameplay : Conçus pour offrir une expérience plus équilibrée, les défenseurs contrôlés par l’IA contreront désormais les tirs plus efficacement et maintiendront mieux leur positionnement dans des modes tels que « The REC ». De plus, un nouveau « Dunk Meter » entièrement dynamique évalue désormais en continu le positionnement défensif, dès que les joueurs prennent leur élan jusqu’à la fin du mouvement, élargissant la zone verte lorsque les passages sont largement ouverts et la réduisant en cas d’interventions défensives tardives.

Conçus pour offrir une expérience plus équilibrée, les défenseurs contrôlés par l’IA contreront désormais les tirs plus efficacement et maintiendront mieux leur positionnement dans des modes tels que « The REC ». De plus, un nouveau « Dunk Meter » entièrement dynamique évalue désormais en continu le positionnement défensif, dès que les joueurs prennent leur élan jusqu’à la fin du mouvement, élargissant la zone verte lorsque les passages sont largement ouverts et la réduisant en cas d’interventions défensives tardives. Création Mon JOUEUR : NBA 2K27 passe de 40 à 53 insignes au total et en ajoute 19 tout nouveaux pour inciter les joueurs à expérimenter et à créer des configurations uniques. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur ces nouveaux insignes. Les « Cap Breakers » font également leur retour, et, à la demande générale, leurs bonus d’attributs peuvent désormais être prévisualisés directement dans la Création.

passe de 40 à 53 insignes au total et en ajoute 19 tout nouveaux pour inciter les joueurs à expérimenter et à créer des configurations uniques. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur ces nouveaux insignes. Les « Cap Breakers » font également leur retour, et, à la demande générale, leurs bonus d’attributs peuvent désormais être prévisualisés directement dans la Création. MyTEAM : Pour la toute première fois dans l’histoire de la franchise, l’Hôtel des Ventes est unifié sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, créant ainsi le plus grand vivier de cartes mises en vente par la communauté de toute l’histoire de MyTEAM. Cela offre aux joueurs davantage de variété et augmente leurs chances de trouver des cartes à des prix stables. De plus, remporter une enchère ne nécessite plus de vérification. Les cartes sont ajoutées immédiatement à votre collection.

Pour la toute première fois dans l’histoire de la franchise, l’Hôtel des Ventes est unifié sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, créant ainsi le plus grand vivier de cartes mises en vente par la communauté de toute l’histoire de MyTEAM. Cela offre aux joueurs davantage de variété et augmente leurs chances de trouver des cartes à des prix stables. De plus, remporter une enchère ne nécessite plus de vérification. Les cartes sont ajoutées immédiatement à votre collection. Ma NBA : En adoptant une approche de terrain pour l’expérience principale de la franchise, les mises à jour incluent des fonctionnalités très demandées par la communauté afin de refléter la ligue d’aujourd’hui, telles que les effets sur le plafond salarial du deuxième seuil prévu par la nouvelle convention collective (CBA) et la possibilité de proposer des clauses de non-échange aux agents libres. Il ne s’agit que d’une des nombreuses nouveautés, restez à l’écoute !

En adoptant une approche de terrain pour l’expérience principale de la franchise, les mises à jour incluent des fonctionnalités très demandées par la communauté afin de refléter la ligue d’aujourd’hui, telles que les effets sur le plafond salarial du deuxième seuil prévu par la nouvelle convention collective (CBA) et la possibilité de proposer des clauses de non-échange aux agents libres. Il ne s’agit que d’une des nombreuses nouveautés, restez à l’écoute ! Ma CARRIÈRE & The CITY : Les lumières de The City s’éteignent et les néons s’allument, créant une nouvelle ambiance nocturne. La communauté avait adoré l’agencement du mode de jeu de l’année dernière ; c’est pourquoi, suite à ses retours, l’agencement centralisé reste inchangé, ce qui permet de consacrer le temps de développement à peaufiner les lieux où les joueurs évoluent réellement. De plus, le Rucker Park, haut lieu légendaire du streetball, a été recréé. Il sert de terrain d’essai pour l’histoire préliminaire de Ma CARRIÈRE cette année, « Fire & Concrete ».

NBA 2K27 sortira le 4 septembre sur PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, PC via Steam et Nintendo Switch™ 2. Les détenteurs de l’édition Deluxe ou de l’édition Ultra n’auront pas à attendre longtemps, puisque l’accès anticipé débutera le vendredi 28 août 2026 à 18h.

*L’Accès Anticipé commence à 18h00 (heure de Paris), le 28 août. L’Édition Ultra est uniquement disponible sur PlayStation 5, XBOX Series X|S et PC jusqu’au 4 septembre. La disponibilité peut varier selon la région et le fuseau horaire. Voir la FAQ de NBA 2K27 pour toutes les informations sur l’accès anticipé

**Le jeu en ligne nécessite une connexion Internet et un compte NBA 2K. Le jeu en ligne sur console nécessite un abonnement payant distinct. Des conditions s’appliquent