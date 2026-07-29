Une date de sortie pour 007 First Light sur Nintendo Switch 2 a été mentionnée sur Amazon Japon, indiquant une sortie prévue le 16 septembre 2026.

En France, le jeu est en précommande ici. Cette information, bien que non officiellement confirmée par les développeurs, s’inscrit dans la fenêtre de lancement initialement annoncée pour la console, le jeu devant sortir « plus tard cet été » selon les déclarations d’IO Interactive. La présence de cette date sur un site de vente en ligne japonais, souvent utilisé comme indicateur pour les sorties de jeux, renforce sa plausibilité, même si les retailers peuvent parfois publier des dates provisoires ou des erreurs. La page Amazon Japon dédiée au jeu, accessible via le lien https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZRMWNL6, affiche cette date comme référence pour la version Switch 2.

007 First Light se présente comme une aventure d’espionnage originale centrée sur les débuts de James Bond, alors âgé de 26 ans, recruté par le MI6 après avoir survécu à une mission périlleuse en Islande. Le jeu explore la formation de l’agent emblématique, mettant en scène ses premiers pas dans le monde de l’espionnage sous la supervision de M (Priyanga Burford), qui reconnaît en lui une capacité rare à garder son sang-froid. Cette relation est rapidement mise à l’épreuve par John Greenway (Lennie James), un ancien agent 00 devenu instructeur rigoureux, dont la vision stricte du métier contraste avec l’approche instinctive et parfois impulsive de Bond. L’intrigue prend une tournure inattendue avec le retour de l’agent 009, qui devient la première menace sérieuse pour le programme 00. Bond est alors envoyé aux quatre coins du monde, des montagnes des Carpates au marché noir d’Aleph, jusqu’au repaire de Bawma (Lenny Kravitz), dans une quête qui le mènera à incarner l’agent que le monde connaîtra sous le nom de 007.

Le gameplay de 007 First Light repose sur une mécanique centrale intitulée l’Approche Créative, conçue pour offrir une grande liberté dans la résolution des missions. Les joueurs peuvent choisir entre plusieurs stratégies pour accomplir leurs objectifs : infiltration discrète, action directe, ou une combinaison des deux. Quatre systèmes de gameplay complémentaires structurent cette approche. L’Espionnage (Spycraft) récompense l’observation et l’analyse, permettant de débloquer de nouvelles solutions en écoutant des conversations clés, en subtilisant des objets ou en repérant des indices dans l’environnement. L’Instinct de Bond apporte des avantages tactiques, comme attirer les ennemis, détourner leur attention ou améliorer la concentration pendant les combats. Les Gadgets, fournis par Section Q, élargissent les possibilités d’action avec des outils de piratage, de neutralisation des systèmes de sécurité, de diversion ou d’éliminations discrètes. Lorsque l’infiltration échoue, les combats deviennent rapides et fluides, mêlant affrontements au corps-à-corps et fusillades, avec une montée en intensité reflétant l’usage mesuré de la force propre à Bond, jusqu’à son célèbre Permis de Tuer.

En complément de l’histoire principale, 007 First Light propose un mode Simulations Tactiques (TacSim), conçu pour prolonger l’expérience de jeu. Disponible dès le début avec deux missions, ce mode devient entièrement accessible une fois le jeu terminé, permettant de revisiter les différentes missions avec de nouveaux défis. TacSim met les joueurs à l’épreuve via des missions à score intégrant divers modificateurs, offrant des récompenses à débloquer au fil de la progression. Ce mode encourage l’expérimentation et la maîtrise du gameplay, avec des approches variées pour chaque situation, renforçant ainsi la rejouabilité du titre.

L’histoire du jeu suit James Bond (incarné par Patrick Gibson) dans ses premiers pas en tant qu’agent 00, alors qu’il doit prouver sa valeur après une mission en Islande qui a attiré l’attention du MI6. M, impressionnée par son sang-froid, lui accorde sa confiance, mais celle-ci est rapidement mise à l’épreuve par John Greenway, dont les méthodes rigoureuses s’opposent au style instinctif de Bond. Lorsque l’agent 009 réapparaît comme une menace pour le programme 00, Bond est envoyé en mission à travers le monde, des Carpates au marché noir d’Aleph, en passant par le repaire de Bawma. Ce parcours initiatique, ponctué de rencontres avec des personnages emblématiques comme Q et Moneypenny, ainsi que de nouvelles figures comme la mystérieuse Isola, façonne le futur agent 007.

Les joueurs pourront également profiter de contenus additionnels via des packs cosmétiques. Un pack de costumes propose quatre tenues thématiques : une tenue inspirée de la fête des Morts, une tenue d’explorateur du désert, un costume de plongeur silencieux et un ensemble d’opérateur gentleman. Un skin d’arme et un pack de skins pour gadgets sont également inclus, avec des designs dorés pour un briquet, des écouteurs, un pistolet à fléchettes et un stylo. Ces éléments, bien que purement esthétiques, s’ajoutent aux récompenses du jeu et complètent l’expérience visuelle.

007 First Light est sorti initialement le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC.