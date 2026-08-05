11 bit studios et Digital Sun annoncent le passage en version 1.0 de Moonlighter 2: The Endless Vault, qui quitte officiellement son Early Access pour une sortie complète le 2 septembre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam et Microsoft Store. La distribution inclut également l’accès via le Xbox Game Pass. Une démo jouable est disponible depuis plusieurs mois sur l’ensemble des plateformes concernées.

Le titre, initialement lancé en Early Access sur PC le 19 novembre 2025, propose désormais une conclusion à son récit principal tout en intégrant de nouveaux éléments de gameplay. La capacité Bomb Path fait son apparition, permettant aux ennemis d’exploser après avoir subi suffisamment de dégâts et d’infliger des dégâts aux adversaires proches. L’échoppe de Will atteint également son niveau maximal, offrant davantage d’emplacements pour les Bloblets, des options cosmétiques supplémentaires et un espace agrandi pour personnaliser la boutique de Tresna.

Pour les joueurs souhaitant prolonger l’expérience, l’Infinite Endless Vault introduit un nouveau défi post-campagne sous forme de runs en escalade de difficulté, récompensés par des gains en or. Le mode Hardcore pousse les limites plus loin : une chute dans les donjons entraîne un retour au tout début de la partie, testant ainsi la persévérance des joueurs les plus aguerris.

La sortie finale marque également l’occasion d’une promotion spéciale pour le premier Moonlighter, disponible gratuitement sur Steam du 5 au 9 août 2026, permettant aux nouveaux joueurs de découvrir l’univers avant de s’engager dans la suite. Les précommandes pour les versions PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 sont déjà ouvertes, tandis que la version PC et Xbox Series X|S bénéficiera d’un accès immédiat dès le jour J.

Moonlighter 2: The Endless Vault s’inscrit comme la conclusion d’un développement de près de huit mois en Early Access, ponctué par deux mises à jour majeures. Greed and Glory avait introduit le chemin de combat HEX, les pistolets Blo-Blitz et le Colisée de la Cupidité en vagues successives, tandis que Blob-Life Balance avait ajouté les compagnons Bloblet pour la boutique, une version empilable du chemin Poison, de nouvelles armes et un niveau de difficulté Très dur.