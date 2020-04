Heave Ho (Nintendo Switch) – Le test

Une envie de Party Games sur la Nintendo Switch entre amis ? Vous cherchez une expérience vidéoludique originale à plusieurs ? Ou avez-vous tout simplement envie de rire entre potes ? Eh bien, ne soyez pas bras ballants, car le jeu de Le Cartel studio pourrait très bien susciter votre intérêt ! Ainsi, balançons-nous dans les lignes qui suivent…

Une histoire de bras et de mains

En quoi consiste clairement le Gameplay ? Et bien, c’est un savant mélange de plates-formes, de soumission à la gravité, et de coopération, dont le but est d’atteindre l’arrivé du parcours ! Et pour se faire, votre personnage ne possède que 2 mains pour se déplacer, avec lesquelles on peut s’agripper à quasiment tout et n’importe quoi. Mais vraiment n’importe quoi, comme vos partenaires de jeu par exemple ! Et vous serrez bien obligé de jouer avec ça afin de faire des effets de balancier pour arriver à avancer au travers de plateformes mouvantes, cordes, pièges, et bien plus. Il existe plusieurs modes de jeu : le mode multijoueur, et le mode solo. Cependant, ce dernier n’aura pas grand intérêt étant donné l’aspect multijoueur local que le jeu prône. De ce fait, vous risquez de vite vous ennuyer à jouer tout seul. Dans les grandes lignes, il n’y a pas de grandes différences sur les niveaux que vous rencontreriez entre ces 2 modes, hormis le fait qu’en multijoueur, les niveaux sont adaptés pour obliger la coopération entre plusieurs joueurs afin d’arriver jusqu’à la fin.

Ensuite, il existe différents mondes avec chacun leurs propres thèmes et avec chacun une série de niveaux à terminer pour permettre d’accéder au monde suivant. Au début, le jeu est assez lent pour permettre de saisir le Gameplay dans lequel on ne cessera de balancer ses bras dans tous les sens. Mais dès que l’on découvre de nouveaux mondes, l’intérêt grandit lorsqu’on voit l’originalité avec laquelle ils ont été pensés ! Et de plus, on retrouvera dans chaque niveau une pièce qu’il faudra ramener à la plateforme d’arrivée en forme de U dans le but d’acheter des cosmétiques pour votre personnage dans la boutique. D’ailleurs, il arriva parfois en jeu qu’une corde mystérieuse apparaisse de nulle part. En réussissant à tirer sur cette corde, vous pourrez participer à des mini-jeux qui permettront de gagner un pactole si vous êtes assez bon ! Mais que vaut tout ça lorsqu’on joue à plusieurs ?

Diablement coopératif

N’oubliez pas ce mot : coopératif ! Car vous allez être complètement confronté à de multiples situations où il faudra agir de concert et dans l’entente afin d’avancer… Mais le terme amitié risque de prendre un autre sens ici : il est tentant de lâcher la main de son partenaire, ou de l’envoyer valser dans le vide, au risque qu’on vous rende la pareille ! Ainsi, il arrive souvent qu’on se retrouve dans des situations bien cocasses et que l’on doive cela à une interactivité des joueurs poussée à des possibilités très amusantes. De ce fait, les fous rires ne se font pas rares lors d’une partie, et les amis qu’on invite peuvent avoir un très bon souvenir du jeu.

Toutefois, l’un des problèmes que pourrait rencontrer l’œuvre française est la rejouabilité. Sur plusieurs soirées avec des amis différents, le risque que le possesseur du jeu soit amené à revoir bien plus souvent les mêmes niveaux est grand et pourrait engendrer de la lassitude. Un autre problème est le fait que chaque partie se ressemble : parcours d’un niveau, prendre des pièces, mini-jeux et customisation du personnage. Par ces répétitions, l’envie de découverte pourrait peiner à se faire plus présente. Heave Ho ne pourrait ne pas assez se renouveler pour certains, et cela malgré l’effort apporté sur la diversité des niveaux et du gameplay. C’est fun au niveau micro (interactions des joueurs, gameplay du jeu), mais ça peut être répétitif au niveau macro (déroulement d’une séance de jeu). Mais bon, c’est sans doute chercher la petite bête car Heave Ho propose tout de même de la rejouabilité et des heures d’amusement entre amis, surtout comparé aux autres Party Game de la scène indé !

Enfin, même si l’aspect graphique du jeu peut sembler fort simple aux premiers abords, il est très coloré et bien utilisé avec le Gameplay. Par exemple, à chaque mort d’un joueur, de la peinture explose de son corps pour repeindre le décor. Cet effet donne même une impression d’interaction visuelle qui est même intégrée au gameplay sur certains niveaux ! Sur ce point-là les graphismes sont efficaces. Et pour surenchérir sur cet univers très décontracté, on a le droit à un sound design complètement loufoque, avec une panoplie de bruitages originaux et des voix graves comme aiguës sorties de nulle part. En plus, les musiques sont étonnement robustes, avec des sonorités à la fois attrayantes et chaleureuses sans pour autant être extraordinaire. Sa force est plutôt de posséder une bande-son et un visuel particulier qui s’accorde très bien afin de faire passer cette émotion pleine d’énergie et de fun si particulière au jeu.