Gigantosaurus Le Jeu (Nintendo Switch) – Le test

Tandis que la première zone commence ses vacances scolaires de Pâques (certes avec une saveur particulière…), nombreux parents se questionnent sur la bonne idée pour occuper les jolies têtes blondes de façon ludique. Avec la nostalgie de nos premiers émois vidéoludiques, l’équipe de Nintendo-Town vous propose aujourd’hui un jeu adapté aux plus jeunes, le tout avec beaucoup de couleurs et saupoudré de bonne humeur. Et comble de la joie si vos bambins sont adeptes des dinosaures…

Développé par Wildscapes Sphere et édité par Outright Games LTD, Gigantosaurus Le jeu est une aventure pleine de « mignoneries », mêlant avec justesse d’importantes cessions de plateformes et quelques escapades à bord d’un petit bolide rigolo. Tout commence avec les facéties de deux vélociraptors qui décident de voler un œuf. À toute vitesse, une bande de joyeux copains dinosaures décide de le retrouver au plus vite. Rapidement, les deux compères sont rattrapés et le fruit de leur larcin récupéré. Ce dernier est aussitôt confié à un drôle de volatile afin qu’il le mette en sécurité. Quand tout à coup, une pluie de météorites s’abat sur le monde des dinosaures (c’est le moment d’en profiter pour faire un petit rappel historique auprès des enfants !). D’énormes roches s’effondrent un peu partout, allant même jusqu’à boucher l’énorme volcan qui surplombe tout le territoire de nos amis. La pression due à cette météorite, fort mal placée, provoque de multiples secousses un peu partout, occasionnant le glissement d’un grand nombre d’œufs en dehors de leurs nids protecteurs. Ce sera donc à vous de remettre de l’ordre dans ce monde en perdition !

Un gameplay simple mais addictif

Particulièrement accessible à tous, Gigantosaurus se décompose en deux phases de jeu distinctes. La première consiste à récupérer de nombreux œufs autour de la zone : sauter, courir, et faire face aux difficultés grâce à des compétences spécifiques, chacun de vos héros disposant de ses petites caractéristiques qui vous permettront de vous sortir de toutes les situations de façon très simple (emparez-vous de chaussures bondissantes, catapultez-vous à quelques mètres, ne sont que quelques exemples de situations loufoques qu’il vous faudra surmonter ! Sont drôlement fortiches ces dinosaures !). Autant d’activités qu’il vous faudra parfaitement réaliser par atteindre vos objectifs : les œufs. Une fois un nœunœuf dans les bras, ne vous reste plus qu’à le remettre dans un nid, bien en sécurité. En chemin, vous récolterez de nombreux « pétales » violettes à collectionner ainsi que d’autres petites pépites variables selon le terrain sur lequel vous effectuez votre aventure. En effet, différentes zones s’offrent à vous…

Une fois un minimum d’œufs récupérés, il vous est possible d’avancer dans l’aventure et de vagabonder sur un autre territoire. Afin d’y accéder, montez à bord de votre petit kart de fortune, et préparez-vous à une course à vive allure ! La seconde phase du jeu est donc une course où la règle est simple : terminer le premier ! Pour cela, accélérez encore et encore en appuyant sans relâche sur l’accélérateur, n’hésitez pas à foncer à travers les quelques boosters de vitesses qui jonchent le parcours tout en récoltant les quelques items toujours disponibles. En revanche, pas d’attaque ici, l’ambiance du jeu reste mignonne jusqu’au bout !

Qu’il s’agisse de sauter partout ou de rouler à toute vitesse entre les broussailles, la jouabilité ne sera jamais un gros souci. La prise en main des personnages est simple et intuitive. Leur déplacement peut paraître un peu lourd, mais cela permettra aux plus jeunes d’avancer plus calmement dans l’aventure. Une simple touche permet de switcher entre les héros dinosaures, mais il est aussi possible de jouer à plusieurs pour plus de fun ! En revanche, un bémol tout de même, qui risque de rendre quelque peu nerveux les joueurs, du plus petit au plus grand ! La caméra fait parfois des siennes et il n’est pas toujours facile de bien percevoir notre trajectoire. Néanmoins, le jeu reste globalement facile (deux difficultés sont tout de même disponibles, normale ou facile) et ces petits désagréments ne devraient pas vous poser trop de soucis pour poursuivre votre chasse aux œufs.

Graphismes et ambiances musicales :

L’univers de Gigantosaurus est doux. Les graphismes y sont colorés avec quelques notes pastelles, les héros dinosaures sont dessinés avec une touche d’humour, et les décors, même s’ils manquent cruellement de détails, restent cohérents pour l’univers en question. Les séquences animées qui viennent s’intercaler au cours des phases de jeu rappellent sans mal des passages de dessins animés. Quel dommage que les développeurs n’aient pas donné plus d’identité à leurs graphismes, en poussant les détails et en incorporant de nombreux éléments de décors. Avec un thème aussi classique que celui des dinosaures, il était pourtant simple d’inclure de nombreux décors rigolos dans les phases de plateformes mais aussi pendant les courses… L’ensemble du jeu est en français, qu’il s’agisse de la narration orale ou écrite. L’ambiance générale du soft, les musiques et les quelques bruitages, englobent aisément l’aventure. Les vibrations font, elles aussi, partie intégrante de la partie !

Gigantosaurus Le jeu est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 40 euros environ. Une version boite est disponible pour 30 euros environ.

Le saviez vous ?

Pour les grands enfants qui n’ont plus le temps (l’envie ?) de passer quelques instants devant leur petit écran, sachez tout de même que Gigantosaurus est issu d’une série de dessins animés éponymes. De quoi ravir les plus jeunes adeptes des dinosaures, bien contents de pouvoir retrouver Rocky, Tiny, Mazu et Bill dans de nouvelles aventures !