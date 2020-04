Le jeu d’action MicroMan bientôt sur Switch

MicroMan est un jeu d’action développé par le studio Glob Games Studio. La sortie du jeu est prévue pour le second semestre 2021 et le studio a annoncé une sortie sur diverses plateformes, dont la Nintendo Switch.

Qu’est-ce que MicroMan ?

Le jeu est développé en privilégiant l’expérience solo. La version combinera, entre autres, des éléments d’aventure d’action, d’arcade et de jeux de survie. Le protagoniste principal est un employé de laboratoire qui, à la suite d’un incident malheureux, tombe dans une capsule de réduction expérimentale qui le réduit à la taille d’un petit insecte.

Le but du joueur sera de trouver un moyen de retrouver sa taille normale. Comme l’expliquent les développeurs, la route pour y parvenir ne sera ni courte ni facile, et le gameplay lui-même sera très diversifié et comprendra divers éléments intéressants et surprenants. Le jeu impliquera des affrontements avec des ennemis puissants (tels que des fourmis, des grenouilles et des hérissons), des moyens de transport inhabituels (par exemple un papillon), de la réflexion pour trouver comment surmonter les obstacles et s’assurer que le héros est en bonne condition physique. Les créateurs ont également annoncé que MicroMan comportera des décisions qui affecteront directement le gameplay.

Les principales caractéristiques:

• une histoire folle et une aventure dynamique;

• une toute nouvelle perspective sur la jungle urbaine;

• une expérience riche en humour;

• menaces inattendues (comme les fourmis, les hérissons et les rats);

• se battre pour survivre;

• des moyens de transport inhabituels (par exemple un papillon et une planche à roulettes);

• audio et visuels élégants.