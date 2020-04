Raw Fury propose de grosses promotions sur l’eShop (Trine 1, 2 et 3, etc.)

Kingdom: New Lands

Les fans de jeux Raw Fury peuvent faire de grosses économies grâce à une nouvelle promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch. Comme avec les Resident Evil chez Capcom (voir ici) ou les Final Fantasy et Dragon Quest chez Square-Enix (voir ici), les jeux SEGA (voir ici), les jeux de des franchises Raw Fury ont bénéficié de réductions notables.

Les promotions de Raw Fury sont valable jusqu’au 23 avril 8:59 AM PT / 11:59 AM ET.

Comme vous pouvez le voir, les promotions du tableau propose les offres US, chez nous seuls Uurnog Uurnlimited (4,99 €(-50%)), Mosaic (14,39 €(-20%)) et Dandara: Trials of Fear Edition (5,99 €(-60%)) sont en réductions.