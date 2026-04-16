Les adaptations de jeux de société font souvent bon ménage avec l’industrie vidéoludique. Il faut dire qu’elles apportent un avantage non négligeable en proposant une expérience sans mise en place de plus de vingt minutes, sans cartes abîmées par des invités gênants, tout en libérant nos armoires de boîtes souvent encombrantes. C’est cette fois-ci l’illustre éditeur japonais Arc System Works qui nous apporte Goritaire, un jeu de société sorti en 2014 sur notre Nintendo Switch. Que nous donne le portage de cette expérience inconnue en Occident et désormais disponible au prix de cinq euros depuis le 18 mars 2026 sur l’eShop ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau moyen en anglais est nécessaire pour jouer à Goritaire.

Un jeu de société sympathique avec des gorilles…

Goritaire est un jeu de cartes solo au concept un peu alambiqué mais finalement assez simple à prendre en main. Nous avons un deck constitué de gorilles et de bananes. Notre objectif est de réussir à aligner sept gorilles dans la rangée du bas pour gagner la partie.

Le jeu se déroule par tour : chaque tour, nous piochons une carte et pouvons placer sur le plateau un gorille. Les primates placés consomment une banane par tour, et donc, pour gagner, nous allons devoir placer astucieusement les sept gorilles pour ne jamais manquer de bananes.

Les gorilles placés sur le plateau ont droit à une action par tour. Nous pouvons par exemple piocher une carte, planter des bananes, ou encore produire… des bananes hypothétiques. Une banane hypothétique est une banane uniquement consommable le tour où elle est produite.

Cette mécanique est indispensable pour gagner dans Goritaire. L’action « binge », qui nécessite deux gorilles, permet par exemple de défausser X bananes pour produire X bananes hypothétiques et piocher X nombre de cartes, ce qui nous permet d’être en permanence à flot pour nourrir nos gorilles.

Il faut aussi prendre en compte qu’il y a plusieurs rangées sur le plateau. Une fois que deux gorilles sont placés dans la première rangée, nous pouvons en placer un troisième dans la rangée du dessus (cette mécanique est valable pour chaque rangée). Les gorilles placés dans les rangées du dessus ne comptent pas pour la victoire, mais ils possèdent des actions bien plus puissantes que ceux des premières rangées (ils consomment autant de bananes que les autres).

La réussite de nos parties dans Goritaire repose donc sur un savant mélange de stratégie et de chance. Il faut à la fois placer nos gorilles astucieusement en fonction de notre main, et compter sur la chance pour que les bonnes cartes arrivent au bon moment.

La stratégie est d’autant plus importante que la défaite est omniprésente dans ce jeu de cartes. Il suffit qu’un seul gorille n’ait pas à manger sur un tour ou que notre deck soit épuisé pour que tout le travail accompli auparavant devienne poussière.

… Mais qui manque d’un petit quelque chose pour devenir un indispensable

Goritaire propose deux modes de jeu. Le mode quête, idéal pour débuter, propose plusieurs défis à réaliser, comme de gagner la partie avec uniquement les gorilles de la première rangée. Ce mode est parfait pour se former avec des mécaniques qui se complexifient au fil du temps. Le mode « normal » est un jeu classique dans lequel nous choisissons le nombre de gorilles afin de régler la difficulté.

Goritaire est un bon jeu de société, avec des mécaniques intéressantes, qui vaut parfaitement ses cinq euros. Avec seulement deux types de cartes, nous avons une expérience complète qui, si le jeu vous plaît, peut vous tenir quelques heures (une à deux, peut-être trois).

Le jeu est à la fois accessible mais difficile à maîtriser, ce qui crée un ensemble cohérent, bien pensé et très sympathique à faire de temps en temps. Ce n’est clairement pas le jeu de société le plus addictif qui existe, ce n’est pas celui qui vous donnera immédiatement envie de repartir à l’aventure après une défaite (a contrario de l’impitoyable The Game), mais il permet à bas prix de découvrir un titre inaccessible dans nos pays.

Les mécaniques sont intéressantes, bien pensées et en même temps, les possibilités sont assez limitées, ce qui laisse parfois un sentiment de « sympa mais pas exceptionnel » à la fin de chaque session.

La rejouabilité n’est par ailleurs pas très grande. N’avoir que deux types de cartes (même si le concept est intéressant !) réduit grandement l’aléatoire et les possibilités. Une fois la mécanique digérée et les stratégies élaborées, nous avons fait le tour du jeu. Le mode quête est sympathique mais il se finit rapidement.

Le portage de Goritaire est soigné, avec un mode tactile qui rend l’expérience très agréable en mode portable et une version dockée fluide manette en main (même si nous avons la sensation qu’il manque un raccourci pour certaines actions). Notons que le jeu n’est pas traduit en français, et qu’un niveau moyen en anglais est nécessaire pour comprendre toutes les mécaniques.

Les graphismes et la direction artistique correspondent au jeu de base. C’est austère, avec des cartes de gorilles qui sont assez amusantes à regarder. Le jeu fait le travail visuellement même si ce n’est pas très réjouissant à l’œil et renforce le côté « sympa sans plus ». La bande-son est agréable, en tout cas la piste principale du jeu, mais elle reste répétitive à terme. Elle fait le travail le temps du jeu.

Nous vous joignons une vidéo lors de notre découverte du jeu.