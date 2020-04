Streets of Rage 4 sortira le 30 avril sur Nintendo Switch

– Le Mode Duel se dévoile dans une vidéo inédite. Les fans pourront aussi en savoir plus sur l’histoire des personnages et la musique de ce nouvel opus. –

L’éditeur et co-développeur de Streets of Rage 4 Dotemu (éditeur de Wonder Boy: The Dragon’s Trap et Windjammers 1, développeur de Windjammers 2) et ses co-développeurs Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon’s Trap) et Guard Crush Games (Streets of Fury) annoncent que Streets of Rage 4 sortira le 30 Avril sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et le Xbox Game pass. Le quatrième opus de la saga iconique de SEGA sera commercialisé au prix de 24,99€.

En amont de la sortie, la bande-annonce inédite lève le voile sur le Mode Duel de Streets of Rage 4, dont l’expérience perpétue l’héritage de Streets of Rage 2 et 3. Qui sera le meilleur membre du gang capable de nettoyer les ruelles de Wood Oak City? En attendant la sortie, découvrez la nouvelle bande-annonce ici:

Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games font également le point sur les personnages en pixel art, l’intégration des musiques de Streets of Rage 1 et 2 que l’on retrouvera dans Streets of Rage 4 dans un article sur le blog PlayStation. Plus d’infos en lisant l’intégralité de l’article ici.

Streets of Rage 4 : le retour du roi

Après plus de vingt ans, la série Streets of Rage revient en force avec un gameplay à la pointe de la modernité qui réunit Axel, Blaze, Adam ainsi que des nouveaux protagonistes. Le nouvel opus s’illustre par un art dessiné à la main d’une fluidité saisissante, un nouveau scénario et une bande originale portée par Olivier Derivière et d’autres talents du monde entier dont les compositeurs de la série Yūzō Koshiro et Motohiro Kawashima.

A Propos de Dotemu :

Dotemu est une société française d’édition et de développement de jeux vidéo spécialisée dans les sorties modernes de jeux rétros. Notre mission est simple : donner à tous les joueurs la possibilité d’accéder aux grands classiques du jeu vidéo sur les plateformes d’aujourd’hui, comme le PC, le mobile, les consoles etc. En travaillant aux côtés des éditeurs les plus célèbres et reconnus, l’équipe de Dotemu a produit un certain nombre de grands succès sur PC et consoles, dont Wonder Boy : The Dragon’s Trap, Windjammers et plusieurs jeux de la série Ys, entre autres.

Créé en 2007, Dotemu capitalise sur son exceptionnel savoir-faire technique pour conserver intact l’esprit des classiques du jeu vidéo tout en leur offrant une seconde jeunesse pour une nouvelle génération de joueurs.

A propos de Lizardcube :

Lizarcube est un studio de développement parisien fondé par les vétérans de l’industrie Omar Cornut (Tearaway: Pixeljunk Shooter, Soul Bubbles, Dear ImGui) et l’artiste/animateur traditionnel Ben Fiquet (Soul Bubbles, Powa, Les Chevaliers de la Chouette, Dreamworks, et Zodiac Kids). Le studio est particulièrement reconnu pour son travail sur le remake Wonder Boy : The Dragon’s Trap, réputé pour ses graphismes magnifiques et sa maîtrise parfaite du retro engineering.

A propos de Guard Crush Games :

Fondé en 2009 par Jordi Asensio et Cyrille Lagarigue, réunis autour de leur passion pour les beat’em all et les jeux en sidescrolling, Guard Crush Games est particulièrement connu pour Streets of Fury, sorti sur Xbox 360 et sa version PC Streets of Fury : Extended Edition sorti en 2015 et qui témoignent du savoir-faire et de l’amour du studio pour les jeux d’action en sidescrolling.