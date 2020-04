3 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence avec une annonce originale.

Raw Fury a dévoilé le Kingdom Two Crowns: Dead Lands, une mise à jour gratuite pour le jeu de micro-stratégie actuellement disponible sur Switch. Le nouveau contenu ici est inspiré par et en collaboration avec Bloodstained: Ritual of the Night.

Pour la toute première fois, les joueurs de Kingdom pourront non seulement changer de monture au fur et à mesure de l’exploration et de l’expansion de leur royaume, mais ils pourront également passer de quatre nouveaux monarques, chacun ayant un trait unique et puissant. Ces quatre nouveaux personnages jouables sont directement issus de Bloodstained: Ritual of the Night, comprenant Shardbinder Miriam et trois déblocables – le chasseur de démons Zangetsu, l’invocateur Gebel et l’alchimiste Alfred. Les fans des deux séries trouveront également d’autres surprises qui les attendent dans Dead Lands !

Disponible depuis le 25 oct. 2019 sur PC via Steam, Hang The Kings est un jeu de réflexion inspiré des échecs. Capturez toutes les pièces de la même couleur avant d’éliminer son roi. Le jeu sortira la semaine prochaine, le 23 avril, pour $0.99 et est même déjà en préocmmande sur l’eShop pour $0.49.

Aujourd’hui, Dolores Entertainment et Redro Games ont annoncé la venue de Mushroom Heroes dur l’eShop de la Nintendo Switch. Le jeu, qui est un jeu de plates-formes de puzzle, est prévu pour une sortie le 30 avril.