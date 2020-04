Deux Fire Emblem disponibles sur le Nintendo Switch Online (Japon)

Alors qu’il n’y a plus de sorties mensuelles, Nintendo profite de l’anniversaire des 30 ans de la série Fire Emblem.

Fire Emblem : Shadow Dragon and the Blade of Light fête donc aujourd’hui son 30e anniversaire. Pour l’occasion, un cadeau est maintenant disponible pour les membres de Nintendo Switch Online au Japon.

L’application Famicom a été mise à jour avec une paire de versions spéciales du jeu. Dans la première, l’action reprend de plus belle alors que les joueurs s’apprêtent à déclencher une attaque en triangle avec Palla, Catria et Est. La seconde commence au chapitre de la fin du jeu, où Marth doit affronter Medeus pour sauver la situation.

Fire Emblem : Shadow Dragon and the Blade of Light n’est jamais sorti chez nous, donc ces bonus et le jeu lui-même ne sont pas disponibles en Amérique du Nord ou en Europe. Cependant, si vous créez un compte Nintendo japonais et téléchargez l’application Famicom, vous devriez pouvoir y accéder – sans aucune connaissance en anglais.

Liste des jeux disponibles:

Super Nintendo Entertainment System

Regular games

Brawl Brothers

Breath of Fire

Breath of Fire II

Demon’s Crest

F-Zero

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Kirby’s Dream Course

Kirby’s Dream Land 3

Kirby Super Star

Pilotwings

Pop ‘n TwinBee

Smash Tennis (Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Star Fox

Starfox 2

Stunt Race FX / Wild Trax

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Family Tennis (Uniquement au Japon)

Super Ghouls’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshis Island

Super Metroid

Super Punch-Out!! (Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

(Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis) Super Puyo Puyo 2

Super Soccer / Super Formation Soccer

Super Tennis (Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Nintendo Entertainment System

Regular games

ADVENTURES OF LOLO

Atlantis no Nazo (Uniquement au Japon)

Balloon Fight

Baseball

Blaster Master

City Connection

Clu Clu Land

Crystalis (Uniquement au Japon)

Donkey Kong

Donkey Kong Jr.

Donkey Kong 3

Double Dragon

Double Dragon II: The Revenge

Downtown Nekketsu Koushinkyoku: Soreyuke Daiundoukai (Uniquement au Japon)

Dr. Mario

Eliminator Boat Duel (Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Excitebike

Famicom Wars (Uniquement au Japon)

Fire Emblem [Uniquement au Japon]

Ghosts’n Goblins

Gradius

Ice Climber

Ice Hockey (Nintendo Entertainment System version, Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Ice Hockey (Famicom Disk System version, Uniquement au Japon)

Journey to Silus (Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Joy Mech Fight [Uniquement au Japon]

Kid Icarus (Nintendo Entertainment System, Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Kid Icarus (Famicom Disk System, Uniquement au Japon)

Kirby’s Adventure

Legend of Zelda (The) (Nintendo Entertainment System version, Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Legend of Zelda (The) (Famicom Disk System version, Uniquement au Japon)

Mario Bros.

Metroid (Nintendo Entertainment System version, Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Metroid (Famicom Disk System version, Uniquement au Japon)

Mighty Bomb Jack

NES Open Tournament Golf

Ninja Gaiden

Pro Wrestling (Nintendo Entertainment System version, Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Pro Wrestling (Famicom Disk System version, Uniquement au Japon)

Punch-Out!! Featuring Mr Dream

River City Ransom

Route 16 Turbo (Uniquement au Japon)

Shadow of the Ninja (Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Soccer

Solomon’s Key

Star Soldier

Star Tropics [Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis]

Super Chinese / Kung-Fu Heroes

Super Dodge Ball

Super Mario Bros.

Super Mario Bros.: The Lost Levels / Super Mario Bros. 2 (Nintendo Entertainment System, Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Super Mario Bros.: The Lost Levels / Super Mario Bros. 2 (Famicom Disk System, Uniquement au Japon)

Super Mario Bros. 2 / Super Mario USA

Super Mario Bros. 3

Tecmo Bowl

Tennis

Tsuppari Ozumo [Uniquement au Japon]

TwinBee

Vice: Project Doom (Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Volley Ball (Nintendo Entertainment System, Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Volley Ball (Famicom Disk System, Uniquement au Japon)

VS. Excitebike (Famicom Disk System)

Wario’s Woods

Wrecking Crew

Yie Ar Kung-Fu [Uniquement au Japon]

Yoshi

Zelda II: The Adventure of Link (Nintendo Entertainment System ver., Uniquement disponible en Europe et aux Etats-Unis)

Zelda II: The Adventure of Link (Famicom Disk System ver., Uniquement au Japon)

SP Games