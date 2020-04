La version physique de The Outer Worlds sur Nintendo Switch aura une téléchargement obligatoire

Prévu pour le 5 juin 2020, le jeu sera disponible à la fois sous forme de cartouche physique et en téléchargement numérique. Il s’accompagnera d’un patch de lancement susceptible d’atteindre 6 Go. Ce patch améliore l’expérience de jeu en intégrant des textures haute définition, différentes optimisations du gameplay et plus encore.

Grâce à la Nintendo Switch, les joueurs pourront désormais emmener The Outer Worlds partout avec eux. Rapetissez vos ennemis avec le rayon réducteur ou faites-les tomber sous votre charme grâce à votre charisme inné ; dans The Outer Worlds, les fans jouent comme ils le souhaitent et deviennent les héros (ou les méchants) intergalactiques dont ils ont toujours rêvé.

The Outer Worlds sur Nintendo Switch sera disponible en version physique et en version numérique au prix de 59,99 $ (Prix de vente conseillé).

The Outer Worlds est le nouveau RPG de science-fiction à la première personne d’Obsidian Entertainement et de Private Division.

Dans The Outer Worlds, tout juste sorti de votre hibernation sur un vaisseau colonial s’étant perdu en route pour Halcyon, la colonie la plus éloignée de la Terre, aux confins de la galaxie, vous vous retrouvez au milieu d’une sombre conspiration qui menace de détruire cette colonie. Au fil de votre exploration dans les recoins les plus reculés de l’espace et des rencontres avec des factions se disputant le pouvoir, ce sera à vous de faire des choix qui détermineront le déroulement de cette histoire centrée sur les décisions du joueur. Dans l’équation parfaite calculée pour la colonie, vous êtes la variable imprévue.

Caractéristiques :