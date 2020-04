Tour d’actualité Nintendo Switch: nouveaux jeux annoncés, versions physiques, pubs, chiffres de ventes, etc.

Max: The Curse of Brotherhood

Broken Lines est désormais daté sur la Nintendo Switch, le 23 avril pour un prix de 24.99€.

Votre escouade a atterri en catastrophe derrière les lignes ennemies en plein cœur d’une version alternative de l’Europe de l’est. Sans renseignements ni officiers pour les assister, ces soldats doivent lutter pour pouvoir rentrer chez eux avant que les horreurs de la guerre ne finissent par les briser. Le travail en équipe et la stratégie sont primordiaux…

Vous cherchez des boîtes de jeu Switch qui n’ont pas de cartes de jeu à l’intérieur ? Eh bien, c’est votre jour de chance, mon ami ! Max : The Curse of Brotherhood et Constructor Plus sont déjà disponibles en boîtes en Europe. Mais de nouvelles versions arrivent, ces sorties n’ont pas de cartes de jeu à l’intérieur, mais offrent des codes pour que vous puissiez télécharger les titres via la boutique en ligne Switch. Ils sont également disponibles au prix réduit de 9,99 livres sterling, ce qui est au moins un avantage.

MetaChampions arrivent sur la boutique Nintendo Switch eShop le 22 avril, demain.

Fin décembre de l’année dernière, SuperMash a été annoncé pour une sortie de Nintendo Switch en 2020. Le jeu est maintenant également prévu pour une sortie japonaise à peu près à la même époque. Au Japon, il y aura un support pour le double texte et l’audio, afin que les anglophones et les japonais puissent profiter du titre.

Les studios Nomada, qui ont développé le jeu de plates-formes primé Gris, ont annoncé que le titre s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Gris a été lancé sur Switch en décembre 2018 et a été salué par la critique. Il a ensuite remporté de nombreuses récompenses pour ses visuels et sa conception de jeu, dont le prix “Games for Impact” dans le cadre des Game Awards en 2019.

Idea Factory a ouvert le site web teaser de Birushana Senki ~Genpei Hika Musou~ juste ici https://www.otomate.jp/birushana/. Le jeu devrait sortir sur Nintendo Switch au prix de 7 150 yens pour la version standard physique ou numérique, et de 9 350 yens pour l’édition limitée.

Deux publicités de Nintendo Corée du Nintendo Switch Line-up mettant en vedette Super Mario Party, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, et Minecraft.

Gerritory arrive sur Nintendo Switch le 7 mai 2020 et est proposé au prix de 8 $. Le jeu occupe 322 Mo d’espace.

NIS America a lancé le concours de couverture inversée pour Girafe et Annika en Europe et en Amérique du Nord. Comme d’habitude, vous pouvez voter pour l’un des trois dessins de couverture inversée possibles, et vous avez jusqu’au 1er mai pour le faire (vous pouvez voter une fois par jour).

A propos de Giraffe and Annika :

Une aventure magique et remplie de mystère vous attend ! Une jeune fille nommée Annika se réveille soudainement sur une mystérieuse île nommée « Spica Island » à la suite d’un étrange rêve. N’ayant aucun souvenir expliquant sa présence sur l’île, Annika décide d’explorer les lieux et rencontre alors un garçon appelé Giraffe qui semble la connaître et lui demande de trouver trois fragments d’étoile dispersés à travers l’île qui permettront à Annika de retrouver ses souvenirs perdus. Dévoilez les mystères de « Spica Island » et embarquez dans une aventure magique et en musique avec un duo de héros hors du commun !

Caractéristiques du jeu :

Une aventure magique : Plongez dans le monde captivant et enchanté de Spica et regardez le récit de cette grande aventure au travers des scènes cinématiques de style bande-dessinée !

Plongez dans le monde captivant et enchanté de Spica et regardez le récit de cette grande aventure au travers des scènes cinématiques de style bande-dessinée ! Bataille musicale : Combattez de nombreux boss et suivez le tempo avec la musique au cœur de vos affrontements grâce à un système de combat rythmé par la bande-son entraînante du jeu.

Combattez de nombreux boss et suivez le tempo avec la musique au cœur de vos affrontements grâce à un système de combat rythmé par la bande-son entraînante du jeu. Devenez un chercheur de secrets : Explorez d’uniques donjons, amassez de nombreux objets attrayants et dévoilez les mystères de l’île.

Nippon Ichi Software dévoile de nouvelles images de Shoujo Jigoku no Doku Musume. Situé dans le monde spirituel de Maiden Hell, ce nouveau titre de type action/RPG sera lancé le 25 juin prochain sur la Nintendo Switch japonaise.