Totally Reliable Delivery Service (Nintendo Switch) – Le test

Accrochez fermement vos ceintures et faites vrombir le moteur de votre camionnette, c’est l’heure de livrer des colis ! Rejoignez jusqu’à trois de vos amis et travaillez n’importe comment dans un monde interactif de type sandbox. Voici donc le nouveau jeu développé par TinyBuild le studio qui a Édité Hello Neighbor sortie en 2017 et qui revient cette fois-ci en tant que développeur d’un nouveau jeu appelé Totally Reliable Delivery Service (TRDS sera plus rapide) édité par We’re Five Games. Vous l’aurez compris, ce titre vous mettra dans la peau d’un livreur dans un grand open world totalement libre d’accès où la livraison est votre plus grand devoir.

Tout s’ouvre sur menu très simple, très classique proposant un mode local dans lequel vous pourrez jouer en solo ou avec un amis, le mode en ligne pour faire des livraisons avec des joueurs du monde entier, le contenu téléchargeable et les options pour régler l’audio et la langue.

DU SIMPLE ET DU FUN

Vous incarné un personnage qu’il sera possible de modifier par la suite évoluant dans une ville où vous devrez livrer toutes sortes de colis. Sauf qu’il y a une chose que ne vous savez pas, c’est que le personnage que vous contrôlez a des petits soucis de gravité. Quand on dit problème de gravité, c’est qu’il a son corps tout entier qui est sans force, tout mollasson et flasque avec des bras sans puissance. Pour commencer une livraison, vous trouverez des sortes de station ressemblant aux pompes à essence et de couleur rouge. C’est ainsi que vous comprendrez que le mouvement du personnage est réellement étrange. Vous devrez agripper une sorte de joystick jaune et le bouger vers le haut pour avoir un colis à livrer. Pour ce faire, ZL et ZR correspondent respectivement au bras gauche et droit de l’avatar et les presser les fera monter à mi-hauteur,

L et R serviront eux à les lever encore plus haut, plutôt pratique pour les cartons, pour les placer à l’arrière d’une voiture par exemple, le bouton A vous permettra de sauter et B de plonger. Le joystick servira à déplacer le personnage et les véhicules.

Vous trouverez toute sorte de chose à livrer : des cartons, des bonbonnes de gaz… Le moyen de livraison est quant à lui tout aussi différent, avec aussi bien des voitures, des bateaux, des hélicoptères et plus encore. Ce qu’il faut aussi savoir, c’est que les livraisons ont des exigénces spécifiques indiquées sur votre écran. Vous devrez par exemple livrer un colis fragile auquel il faudra faire attention ; son état sera représenté par un pourcentage, chaque choc le faisant baissé, le 100% à l’arrivée vous rapportant le maximum de points.

N’ayant pas d’histoire à raconter, ce qui n’est pas le but, TRDS nous sert plusieurs missions à gérer et avec, par la même occasion, plusieurs difficultés. Malgré le côté fun du concept, le jeu n’a pas vraiment d’intérêt à être jouer en solo. Tiny Reliable est surtout un titre qui se doit d’être joué à plusieurs. Grâce au local, on y retrouvera le plaisir familial bien aidé par le concept switch. Le online, quand à lui, sera un plus qui vous donnera le choix entre plusieurs serveurs du monde pour vous trouver une petite équipe de livreur.

Le graphisme a une base très simple. Des bâtiments seront représentés de façon sommaire, sans forcément de décor à part des escaliers. On pourrait y voir un jeu de faible qualité mais cela s’avère suffisant pour le délire qu’il veut proposer. C’est finalement un peu comme si vous étiez dans un monde de jouets avec ces véhicules aux formes géométriques. Les couleurs, très présentes, ajoutent une ambiance joyeuse au monde qui nous entoure. Des graphismes qui correspondent parfaitement bien au projet.

La musique, bien que présente, n’est pas un gros point fort, sans être déplaisante à écouter. On a des petites musiques bien rythmées plutôt joyeuses mais assez courtes, ce qui leur donnent un aspect vite répétitif. Les bruits de l’environnement sont bien représentés et ne sont pas assourdissants.