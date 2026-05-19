Il est évident que Yoshi est devenue une mascotte à part entière dans l’univers Mario et Nintendo remet le couvert avec un nouvel opus pour le dinosaure vert : Yoshi and the Mysterious Book. Avec sa récente apparition dans le film Super Mario Galaxy, le timing est des plus adéquats pour lancer un nouveau jeu de la série. Le dernier titre, Yoshi’s Crafted World, date de mars 2019 sur Switch et la série méritait un peu de fraîcheur. Cette neuvième aventure du dino saura-t-elle combler les attentes ?

Père Castor ?

Les scénarios des jeux issus de la série des Yoshi n’ont jamais brillé par leur narration exceptionnelle. Néanmoins, ce nouveau titre ne change pas les codes et nous retrouvons ici Bowser Jr dans la bibliothèque du présumé château de son père. Au fond de la pièce se trouve un énorme et mystérieux livre. En parcourant ses pages, Bowser Jr aperçoit une créature qu’il veut voir de ses propres yeux et se met en direction de l’île qui semble l’abriter. Cependant, à peine arrivé sur place, il active par mégarde la magie du livre et son vaisseau s’écrase. Alertés par le bruit, les Yoshis qui vivent sur cette île se rendent sur place et trouvent le livre échoué sur le sol, sans personne autour. Cet énorme ouvrage étant doué de parole, il se présente en tant que Mysterius. Ne pouvant pas lire lui-même le contenu de ses pages, il va demander aux Yoshis de vérifier si toutes les créatures contenues dans ses pages se portent bien. Tel Darwin et son voyage à bord du Beagle, Yoshi voguera de pages en pages afin de consigner toutes ses découvertes dans le livre. Le début de l’aventure sert de tutoriel pour prendre en main les mécaniques de jeu. Vous commencez dans la forêt et devez rencontrer votre première créature. Après cette première prise en main, vous serez livrés à vous-même pour explorer à votre guise ce qui se dévoile à vos yeux. Votre aventure se découpe en chapitres, chacun d’entre eux vous mettant en scène dans un environnement différent, tels que la forêt, la mer ou bien la plage. Dans chaque chapitre se cachent des créatures que Mysterius vous invitera à découvrir à l’aide d’une loupe. Zoomer sur une créature permet de la sélectionner et de déclencher une session d’exploration dans un niveau associé à celle-ci. Vous plongez alors dans le livre pour en explorer la page. Avant votre première plongée, Mysterius brise légèrement le quatrième mur de manière habile en vous demandant avec quelle couleur de Yoshi vous souhaitez jouer, ce qui est plutôt sympathique pour ceux qui veulent éviter le vert. Vous pourrez bien entendu changer de couleur à souhait en cours de partie. Une fois ce choix crucial effectué, vous voilà parti en explorateur dans un univers des plus étranges.

Des découvertes surprenantes

Les bases du gameplay sont très simples, vous déplacez Yoshi pour interagir avec son environnement de différentes manières. Il peut sauter, planer, porter des choses sur son dos et en gober d’autres. Lorsqu’il gobe un objet ou une créature comestible, il pond un œuf qu’il peut projeter, ajoutant une nouvelle action à son panel d’interactions. Tout comme un jeune chiot qui découvre son environnement, vous en ferez de même dans les niveaux via toutes ces actions. Est-ce que Yoshi peut manger cette créature ? Que se passe-t-il si Yoshi la porte sur son dos ? Va-t-il se passer quelque chose si Yoshi saute dessus ? ou s’il la jette dans l’eau ? et si je lui donne une pomme ? Tout est questionnement et tests perpétuels. Le jeu nous encourage à interagir de toutes les manières possibles avec ce qui nous entoure et vérifier nos théories. Chaque découverte laisse une trace dans le livre, vous indiquant ce que vous avez testé et qui a eu un effet, qu’il soit positif ou non. Ces découvertes vous récompensent par l’acquisition d’étoiles. Ces dernières vous permettent de progresser dans l’histoire et de débloquer de nouveaux chapitres, après en avoir rassemblé un certain quota. Les niveaux prennent fin lorsque vous trouvez la particularité majeure de la créature, ce qui ouvre un portail pour sortir du livre. Vous avez le choix entre retourner sur le chapitre et explorer le niveau d’une autre créature ou bien de rester explorer le niveau en cours. Chaque niveau dispose de découvertes cachées, d’interactions particulières et de quelques collectibles à ramasser. Le collectible le plus aisé à trouver : les runes. Pour faire simple, il s’agit des pièces propres à ce jeu. Vous en trouvez facilement partout et ces dernières vous serviront en dehors du livre. Le second collectible est un peu plus vicieux : il s’agit des fleurs souriantes. Ces fleurs sont là pour ceux qui cherchent le 100% du jeu et qui aiment les énigmes et les nœuds au cerveau. Bien qu’elles soient assez souvent liées à des découvertes spéciales pour les obtenir, leur récupération n’a aucun impact sur l’histoire et ne sert qu’à flatter votre égo d’avoir réussi à toutes les obtenir. Une option vous permet de les dépenser pour venir enrichir l’interface avec des aides pour montrer la présence de fleurs à proximité ou d’autres indicateurs qui seront plus esthétiques qu’autre chose. Dès que vous sortez d’un niveau, vous obtenez un petit récapitulatif de toutes les découvertes que vous avez faites sur la créature rencontrée. En prime, vous obtenez souvent un indice sur cette créature pour vous encourager à réaliser une expérience en particulier lorsque vous la rencontrerez à nouveau et débloquer cette découverte. Si vous souhaitez avoir d’autres indices ou que l’indice proposé n’est pas assez clair pour vous aider, c’est là que vous pouvez dépenser vos runes. Cependant, plus vous souhaitez avoir de précisions, plus le coût sera élevé. Fort de ces explorations, Mysterius voudra nommer cette créature pour la consigner officiellement dans ses pages. Vous aurez alors la possibilité de laisser le livre vous faire une proposition et la valider ou bien de nommer vous-même les créatures. Les suggestions de Mysterius sont souvent bien trouvées, avec un travail sur l’adaptation française plutôt qualitatif quant à certains jeux de mots ou associations d’idées pour le nommage. Nous avons donc laissé les noms proposés par Mysterius dans notre partie.

Un univers qui évolue

En retournant sur un chapitre, certaines créatures dont vous venez d’explorer le niveau changent de comportement et s’agitent sur la page du livre. Cette agitation mène régulièrement à l’apparition d’une nouvelle créature que vous pourrez sélectionner pour en découvrir les talents et particularités. Le jeu vous guide assez naturellement au début et introduisant les créatures les unes après les autres, mais la progression dans l’histoire et dans les chapitres mènera à des situations où des créatures déjà connues feront leur apparition dans les niveaux d’autres créatures en cours d’exploration. Cela vous permettra de voir les interactions possibles entre deux créatures et enrichir vos découvertes. Certaines interactions sont déjà visibles sur les pages du chapitre en cours et vous indiquent que le niveau d’une créature déjà exploré peut être rejoué et qu’une variante est possible. Rien n’est obligatoire mais y retourner et trouver cette interaction permet d’enrichir les pages de ce bestiaire bien étrange. Chaque chapitre est composé de six créatures à découvrir et la dernière révélée est associée à ce que nous pourrions qualifier de combat de boss, même si le terme est un peu fort. Vous retrouverez souvent dans ce dernier niveau Bowser Jr qui a été piégé dans le livre, ainsi que son fidèle Kamek. En cherchant sa fameuse créature, Bowser Jr va malgré lui semer la pagaille dans les pages du livre. Vous vous interposerez souvent pour calmer les ardeurs du duo ou pour les sauver des dangers dans lesquels ils se retrouvent impliqués. Après quelques explorations, la boucle de gameplay se dessine : ouvrir un chapitre, trouver une créature, explorer le niveau pour faire des découvertes, gagner des étoiles, débloquer de nouvelles créatures et avoir assez d’étoiles pour aller au chapitre suivant. Tout est très accessible et vous parviendrez sans mal à atteindre les quota d’étoiles pour débloquer les chapitres au fur et à mesure, sans avoir à vous acharner sur les moindres détails de chaque créature. Le jeu reste contemplatif et vous pouvez en profiter à votre rythme, ce qui peut convenir aux adultes qui veulent une expérience calme et posée tout comme aux jeunes enfants. Il existe néanmoins certains niveaux dans lesquels les créatures demandent un peu plus de précision ou de réactivité, il ne faut donc pas toujours se reposer sur ses lauriers. Le jeu vous prendra quelques fois par la main s’il sent que vos découvertes ne sont pas assez conséquentes. Dans ce cas, une petite tâche d’encre noire viendra se balader dans les chapitres pour vous indiquer quelle créature nécessite d’y passer encore un peu de temps. Retourner dans ce niveau et trouver la tache d’encre vous débloquera ainsi une nouvelle découverte et l’acquisition de runes bonus. Au début de l’aventure, les interactions sont relativement limitées car vous ne contrôlez que Yoshi à la découverte des environnements. Mais assez vite, vous aurez des interactions plus poussées avec les créatures, qu’elles soient autour de vous ou sur votre dos. Dans certains niveaux, Yoshi peut ainsi faire des bulles, planer dans les airs, foncer sous l’eau ou jouer de la musique. Ces alternances de sessions actives ou passives envers les créatures permettent de casser un peu la monotonie et la routine qui peuvent apparaître sur une session de jeu prolongée. Néanmoins, le contenu est tout de même assez répétitif et nous avons préféré faire plusieurs courtes sessions de jeu pour ne pas nous gâcher de l’expérience proposée par le titre et faire une overdose.

Simple mais efficace

Comme énoncé au début, ce n’est pas le scénario qui fait briller ce jeu Yoshi mais plutôt son univers en fort lien avec vos découvertes et votre progression. C’est simpliste et facile à prendre en main, mais tout peut vite se complexifier dès lors que vous creusez un peu sous la surface. En lien avec cette simplicité apparente, Yoshi and the Mysterious Book propose une patte graphique particulière qui n’est pas axée sur la performance photo-réaliste mais plutôt sur des contrastes de couleurs vives, pour attirer l’œil et identifier facilement les créatures dans leur environnement et ce qu’il faut y faire. C’est chaleureux, agréable et chaque créature a son propre design, ce qui les caractérise et les différencie bien les unes des autres. Certaines créatures disposent de leurs versions enfantines, ce qui enrichit l’écosystème et apporte une dimension plus profonde à l’univers dépeint dans ces pages. Les musiques qui accompagnent cette aventure sont tout aussi chaleureuses et joviales, avec quelques nuances face aux créatures agressives, pour indiquer le danger potentiel. Rien de lassant auditivement ni de boucle interminable, l’immersion et la découverte sont respectées. Le titre propose une durée de vie variable, liée aux styles de jeu de chacun, mais vous pouvez compter facilement une bonne trentaine d’heures pour en faire un tour rapide et découvrir toutes les créatures de tous les chapitres proposés par le jeu.