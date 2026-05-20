Il y a des noms qui, sitôt prononcés, font battre un peu plus vite le cœur des amateurs de shoot ’em up. R-Type est de ceux-là. Trente-huit ans après avoir posé ses premiers rayons dans les salles d’arcade, la série continue de fasciner par son exigence et son bestiaire biomécanique. Aujourd’hui, c’est au tour de R-Type III: The Third Lightning, l’un des sommets de la Super Nintendo, de revenir sous les projecteurs avec R-Type Dimensions III. On a pu poser nos mains sur la version Nintendo Switch 2, et voici ce que l’on en pense.

Un travail de préservation signé Tozai Games et Irem

Derrière cette résurrection, on trouve une collaboration entre trois entités : Irem, le créateur historique de la saga, Tozai Games, spécialiste des remasters de shoot ’em up (déjà à l’œuvre sur les précédents R-Type Dimensions), et ININ Games, qui assure l’édition. Leur objectif est limpide : offrir une version modernisée de R-Type III sans en trahir l’âme. Pour cela, ils ont bâti un écrin technique qui permet de basculer à tout moment entre la version 16 bits d’origine et un habillage 3D complet. R-Type Dimensions III ne cherche pas à raconter une histoire, ou si peu. L’humanité lutte contre l’empire Bydo, une entité organique et malveillante qui menace la galaxie. On incarne un pilote aux commandes du R-9 ou de ses variantes, et l’on doit traverser six niveaux gardés par des boss titanesques. Aucune cinématique ne vient étoffer ce postulat : tout passe par l’ambiance, les décors et le design oppressant des ennemis. Le joueur est seul face à la difficulté, et c’est tout ce qui compte.

Un gameplay fondé sur le positionnement et la mémoire

Ce qui fait l’identité de R-Type, c’est le module Force. Avant de démarrer une partie, on sélectionne l’une des trois variantes disponibles : Force Standard, Force Shadow ou Force Cyclone. Chacune modifie le comportement de ce petit pod détachable, qui peut être fixé à l’avant ou à l’arrière du vaisseau pour servir de bouclier et de source de dégâts supplémentaire, ou envoyé librement sur l’écran pour ratisser les zones dangereuses. La maîtrise de cet outil est indispensable, car les patterns ennemis sont pensés pour exploiter chaque recoin de l’écran. Le vaisseau dispose d’un tir rapide classique et d’un tir chargé qui demande d’attendre la pleine charge avant de pouvoir être relâché – une contrainte qui oblige à anticiper constamment. Des power-ups, obtenus en détruisant des vaisseaux spécifiques, améliorent l’armement par paliers. Le hic, c’est qu’une seule touche fait perdre tous ces bonus et ramène au dernier checkpoint. La boucle est aussi gratifiante que punitive, et le moindre faux pas se paie cash.

Une maniabilité précise mais qui manque de réglages

La prise en main est immédiate : le vaisseau répond au doigt et à l’œil, que l’on joue au stick ou à la croix directionnelle. Cela dit, on a parfois ressenti une sensibilité un peu trop sèche, qui peut envoyer l’appareil plus loin que prévu lors des micro-esquives. L’absence d’option de réglage de la sensibilité est frustrante, surtout dans un jeu où un pixel d’écart suffit à vous détruire. Sur Switch 2, la jouabilité en mode portable reste confortable, l’écran offrant une bonne lisibilité malgré la densité des projectiles. La « Crazy Camera », qui bascule la vue en 3D avec un léger angle, ajoute du relief mais complique la lecture des hitboxes. On a vite fait de la désactiver pour revenir à une perspective classique, surtout dans les passages les plus retors. En appuyant sur une simple touche, on passe du mode 2D original au mode 3D remasterisé. Le premier est un pixel art parfaitement conservé, qui ravira les puristes. Le second propose des modèles tridimensionnels pour les vaisseaux, les ennemis et les décors, avec des effets de lumière et de reflets plutôt réussis. L’ensemble est propre, fluide, et n’altère en rien les collisions. La Switch 2 maintient une cadence impeccable dans les deux modes, que l’on joue sur téléviseur ou en nomade. En revanche, la 3D fait parfois ressortir l’apparition tardive de certains éléments au bord de l’écran, ce qui brise un peu l’illusion.

Une bande-son qui fait le pont entre passé et présent

Côté audio, le jeu propose les compositions d’origine et des arrangements modernes. Comme pour les graphismes, la bascule est instantanée et s’accorde avec le style visuel choisi. Les thèmes iconiques gagnent en ampleur sans perdre leur mélancolie caractéristique, tandis que les bruitages (tirs, explosions, charges) claquent avec une belle énergie. On prend un vrai plaisir à jongler entre les deux versions pour comparer, preuve que le travail de réorchestration est soigné. Les six niveaux se bouclent en moins d’une heure si l’on active le mode Infini, qui offre des vies illimitées et supprime tout game over. Mais le cœur de l’expérience réside dans le mode Classique, où les continus sont comptés et où chaque échec ramène au début de la section. Autant dire qu’il faudra bien plus de temps pour en voir le bout, à force de mémorisation et de répétition. Le jeu propose également un mode Avancé, débloqué dès le départ, qui durcit encore les patterns pour les habitués. Le contenu s’arrête là : pas de mode score attack, pas de classements en ligne, pas de défis alternatifs. La chasse aux succès est corsée, car la plupart sont liés au mode Classique, et le compteur de certains trophées semble capricieux. La coopération locale à deux apporte un peu de souplesse, mais l’ensemble reste taillé pour les joueurs prêts à souffrir seuls.