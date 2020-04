Le hack & slash Book of Demons confirmé et daté sur Nintendo Switch

Leaké par l’organisme de classification taïwanais il y a quelques jours, la sortie du hack & slash Book of Demons se précise et le jeu arrive très vite sur Nintendo Switch. Sorti en décembre 2018 sur Steam, l’éditeur 505 Games lance aujourd’hui les pré-commandes du jeu sur l’eShop pour le 30 avril avec 10% de remise (24,99$).

Book of Demons est un hack & slash distillé dans sa forme la plus pure. Diablement charmant et sacrément fun. Pourfendez les armées des ténèbres dans les donjons sous la Vieille Cathédrale et sauvez l’Univers en Papier terrorisé des griffes de l’Archidémon lui-même. Il s’agit du premier épisode de Return 2 Games – une série de titres originaux mid-core, inspirés par l’âge d’or du jeu PC.

Décidez de la longueur des quêtes !

Seulement 5 minutes devant vous ? Pas de problème ! Book of Demons vous permet de déterminer la longueur de chaque quête, grâce à notre système de Flexiscope™. En vous offrant la meilleure expérience en fonction de votre style de jeu, il fait de Book of Demons le premier hack & slash véritablement accessible !

Construisez votre propre deck de talents dévastateurs !

Collectionnez de puissantes cartes de compétences, combinez-les selon les ennemis auxquels vous faites face et assemblez votre set favori de pouvoirs dévastateurs ! Mais prenez garde : l’efficacité de chaque carte dépend grandement de la situation dans laquelle vous êtes, préparez-vous à effectuer de constants ajustements !

Revivez le classique en riant de bon coeur !

Book of Demons est un conte universel du bien et du mal pour sauver le monde de la destruction et du mal ultime ! Ça vous semble familier ? Et si on racontait l’histoire différemment, sur le ton humoristique d’une parodie ?

Vivez une aventure unique !

N’explorez jamais deux fois le même donjon – dans Book of Demons chaque niveau est généré procéduralement, une aventure qui lui est propre peuplée aléatoirement ! Vous ne vous lasserez pas non plus de la diversité des monstres – plus de 70 sortes de créatures attendent d’être pourfendues : scorpions tapis dans l’ombre, archers serpents, satyres fous, succubes pas si sexy… Vous voyez le tableau.

Un hack & slash dans un Univers de Papier !

Book of Demons est sans aucun doute un hack & slash de dark fantasy, mais contrairement aux autres jeux de rôle, il se situe dans l’ouvrage animé d’un Univers en Papier. Cet univers constitue l’une des marques de Return 2 Games – une série de jeux mid-core, inspirés par l’âge d’or du jeu PC. Book of Demons est le premier épisode de la série Return 2 Games.

Encore plus de défis ?

Vaincre l’Archidémon ne sonne pas la fin de l’histoire. Dans Book of Demons, vous pouvez rejouer la campagne avec 3 classes différentes (Guerrier, Brigand, Mage), revisiter vos quêtes favorites en Mode Libre ou relever le défi d’explorer les donjons aux difficultés supérieures (la dernière s’appelle Massacre, pour une bonne raison).

Via