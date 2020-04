Une option sonore intéressante dans Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sur Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition arrive le 25 mai sur Nintendo Switch et cette édition n’a pas livrée tout ses secrets. Nintendo nous apprend aujourd’hui que l’on pourra choisir entre la bande-son originale ou remasterisée quand l’aventure commencera. On ignore encore si l’on pourra changer tout au long du jeu mais c’est fort probable. Pour rappel, le titre embarquera aussi un nouveau chapitre, des graphismes haute définition et des mécaniques de jeu plus fluides. Alors heureux ?

🔊 Kick back and enjoy the re-recorded Colony 9 theme from #XenobladeChronicles: Definitive Edition. Choose from either the original or remastered soundtrack when your adventure starts 29 May! pic.twitter.com/dvb703yYjE

— Nintendo AU NZ (@NintendoAUNZ) April 24, 2020