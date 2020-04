WWE 2K21 officiellement annulé sur tous les supports

On en parlait mi-avril, WWE 2K21 est officiellement annulé sur tous les supports. Cela a été confirmé par l’actuel directeur financier de 2k, Frank Riddick, il n’y aura pas de nouveau jeu cette année. Cette annulation fait suite à la très mauvaise réception critique de 2K20 mais l’éditeur aura quand même des annonces à faire sur l’avenir de la licence ce lundi.

We will be sharing details on the future of the WWE 2K franchise as well as some exciting news on Monday at 7:00 a.m. PT.

