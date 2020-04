Bientôt des news Deadly Premonition 2, cette semaine ?

Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise a été dévoilé lors d’un Nintendo Direct en septembre dernier. Depuis lors, il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles officielles. Mais grâce à un tweet du réalisateur Hidetaka Suehiro, nous pourrions enfin avoir des nouvelles bientôt. Suehiro, plus connu sous le nom de Swery, a déclaré hier dans un tweet que quelque chose se passera la semaine prochaine avec Deadly Premonition 2. Il a également déclaré que le développement de The Good Life – un autre de ses projets – “va bien”.

Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise sera lancé sur Nintendo Switch plus tard en 2020.

2. Business:

Remote work is fit and be working well for us.

I am working 3 project now. (other than “Hotel Barcelona”)

The Good Life: Going well

DP2: Something will happen in next week

One more: New something for mobile

— Hidetaka SWERY Skywalker (@Swery65) April 26, 2020