Voilà maintenant cinq ans que la licence MLB® The Show™, licence développée par San Diego Studio (studio interne de Sony Interactive Entertainment) et éditée par Sony Interactive Entertainment et MLB Advanced Media (studio lié à la MLB), a débarqué pour la première fois sur Nintendo Switch. On ne va pas se mentir : lorsque Sony Interactive Entertainment a annoncé la sortie de sa licence sur Nintendo Switch, nous autres, amateurs de baseball, n’avons pas caché notre bonheur, mais également notre étonnement et nos craintes. Puisque MLB® The Show™ tourne sur des machines plus puissantes que la Nintendo Switch, nous pouvions donc avoir peur du résultat final. Nous allons donc découvrir ce que vaut MLB® The Show™ 26 sur Nintendo Switch. Avons-nous droit à un pétard mouillé avec un contenu amputé ou est-ce que Sony a joué le jeu pour nous proposer une expérience complète ? C’est ce que nous allons voir…

Playball !

Le premier opus de la licence MLB® The Show™ remonte à 2006 sur PlayStation 2 ; vingt ans plus tard, la licence existe toujours et est aujourd’hui, la seule simulation de baseball sur le marché. Il faut également savoir que la MLB (Major League Baseball) est la deuxième ligue sportive la plus lucrative au monde derrière la NFL (National Football League) et devant la NBA (National Basketball Association). Pour en revenir à notre sujet, avec MLB® The Show™ 26, il s’agit, pour nous, du premier opus que nous essayons sur la console hybride de Nintendo, étant plutôt habitués aux versions PlayStation pour les précédents opus. Le premier point surprenant est que cette édition 2026 ne propose pas de version Nintendo Switch 2 ou quelconque amélioration pour les possesseurs de Nintendo Switch 2. Nous nous contenterons donc d’une version Nintendo Switch 1. Pour la suite, le gros point positif est que le titre propose le même contenu que les versions PlayStation 5 et Xbox Series, ce qui, par le passé, n’a pas été le cas sur tous les jeux de sport.

Des modes de jeu complets et variés

Comme évoquer précédemment, la version Nintendo Switch de MLB® The Show™ 26 n’est amputée d’aucun mode de jeu. On retrouve ainsi les grands classiques de la licence : Road To The Show, Diamond Dynasty, Franchise et Storylines.

Road To The Show constitue le mode carrière solo. Nous y créons notre joueur et suivons son évolution depuis le championnat universitaire jusqu’à la MLB, en passant par la draft et les ligues mineures. La progression se fait via les statistiques, l’équipement et les choix de carrière, offrant une expérience immersive et personnalisée.

Diamond Dynasty, équivalent du mode Ultimate Team, nous propose de construire notre équipe à partir de joueurs actuels, de légendes et de cartes spéciales. Ces dernières s’obtiennent via des défis, des missions ou des packs. Très riche en contenu, ce mode inclut notamment des saisons classées, du coopératif et le mode Conquest, inspiré du jeu Risk, dans lequel nous devons conquérir des territoires à travers des matchs courts.

Le mode Franchise, quant à lui, met l’accent sur la gestion. Nous prenons le contrôle d’une franchise MLB et gérons tous les aspects de l’équipe : transferts, effectif, développement des joueurs… avec la possibilité de jouer ou simuler les matchs sur plusieurs saisons.

Enfin, Storylines propose une approche plus narrative en revisitant des moments marquants de l’histoire du baseball. Cette édition se concentre sur la saison 4 des Negro Leagues, permettant d’incarner des joueurs légendaires à travers des défis scénarisés.

Des nouveautés bienvenues

MLB® The Show™ 26 apporte également son lot de nouveautés. Deux ajouts majeurs viennent enrichir le gameplay : le Bear Down Pitching, qui introduit une gestion de la concentration du lanceur dans les moments clés, et le Big Zone Hitting, un nouveau système de frappe plus précis, à la fois accessible pour les débutants et plus technique pour les joueurs expérimentés. Le mode Road To The Show évolue lui aussi avec l’ajout d’un parcours complet, débutant désormais dès le lycée. Cette nouveauté renforce l’immersion et donne davantage de profondeur à la progression du joueur. Au final, le contenu proposé est particulièrement riche et varié, permettant à chacun de trouver son compte, quel que soit son style de jeu. Seul bémol : le jeu n’est toujours pas traduit en français et reste entièrement en anglais, ce qui pourrait freiner les joueurs les moins à l’aise avec la langue.

Une version plutôt agréable…

Nous allons maintenant évoquer la partie technique et le rendu du jeu, et commencer par répondre à deux questions qui peuvent être importantes pour certains : est-ce que MLB® The Show™ 26 propose du cross-play (ou la possibilité de jouer contre des joueurs PlayStation 5 et Xbox Series) ? Et est-ce que le jeu propose une fonctionnalité cross-save (ou la possibilité de commencer sa partie sur Nintendo Switch et la reprendre sur une autre plateforme) ? Pour ces deux questions, la réponse est oui. Précisons tout de même que pour la partie cross-save, il est nécessaire d’acheter le jeu sur chaque plateforme et que les achats intégrés comme les stubs (la monnaie du jeu) peuvent être limités à la plateforme sur laquelle ils ont été achetés. C’est un plus qui n’est pas négligeable pour le jeu en ligne, qui permet d’accroître la possibilité de trouver plus facilement des joueurs. Côté gameplay, on retrouve le gameplay caractéristique de la série qui permet nous permet de retrouver tout de suite nos sensations, que ce soit en attaque, en défense et au lancer. N’oublions pas que MLB® The Show™ reste une simulation de baseball ; du coup, les phases d’attaque restent exigeantes et demandent de la précision, il faut donc s’armer de patience avant de s’élancer au risque de se faire retirer bêtement. Le jeu propose différentes options de gameplay qui vont permettre aux habitués comme aux néophytes de s’y retrouver et de prendre du plaisir. On ne va pas se mentir : un point qui nous a fait peur au lancement de ce jeu est la fluidité du jeu et le rendu du jeu quand nous connaissons la licence sur des machines plus puissantes. Le jeu s’avère vraiment fluide et agréable. Le titre propose également une modélisation des stades fidèle à la réalité, avec une bonne ambiance et un éclairage plus que correct. Bref, de très bons points, quand on sait que la version Nintendo Switch pèse 30 Go là où la version PlayStation 5 nécessite pratiquement 93 Go d’espace libre.

… Mais qui implique des concessions

Justement, cette différence de poids se voit tout de suite lorsque nous lançons notre premier match. En effet, pour permettre au jeu de tourner correctement sur Nintendo Switch, sachant qu’il n’y a pas de version Nintendo Switch 2, il a fallu faire des concessions, et ces concessions portent sur les graphismes. En effet, ces derniers ne sont pas à la hauteur des standards actuels, avec des textures, parfois floues, qui manquent de netteté et qui comportent beaucoup moins de détails, que ce soit sur les textures du terrain tel que l’herbe ou la terre, ou encore le rendu du public qui est flou, moins dense et moins animé. On note également une palette d’animations plus restreinte ou encore énormément d’aliasing, principalement sur les lignes du terrain. Cela a pour conséquence de nous transmettre une ambiance moins immersive mais qui reste tout de même correcte. Le rendu des joueurs aussi fait partie des concessions. En effet, même si l’on reconnaît, dans les grandes lignes, nos joueurs préférés, les visages manquent de détails dans la modélisation et font aussi datés. Cela se traduit également par des expressions faciales qui vont manquer de finesse. Même si MLB® The Show™ 26, est dans son ensemble fluide, on note par moments des baisses de framerate, surtout lorsque nous jouons en ligne et principalement lors des phases d’attaque lorsqu’il y a un swing. Honnêtement, cela n’a pas eu de réelles incidences en ligne même contre des joueurs PlayStation et Xbox.

Une bande-son soignée

La bande-son est souvent le point fort des jeux de sport. Outre le choix de voix connues pour commenter les matchs, les sons propres au baseball (le son du contact de la balle avec la batte par exemple) ou encore les spectateurs présents dans le stade, MLB® The Show™ 26 nous offre une tracklist d’une cinquantaine de titres, énergique et variée, en mélangeant les genres tels que le hip-hop, le rock, le R&B, des musiques latines et j’en passe. Parmi les artistes présents, nous retrouvons Bad Bunny, Nas ou encore des artistes plus récents comme Benson Boone. On se retrouve là avec une bande-son internationale, multiculturelle et très éclectique, mais qui ne va pas parler à tous les joueurs en raison de la diversité des genres, ou la présence d’artistes peu connus contrairement à d’autres jeux de sport qui peuvent choisir des titres plus populaires. Bref, tout le monde devrait tout de même y trouver son compte.