Enfin une date d’annonce pour Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise sur Nintendo Switch

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguisesortira le 10 juillet sur Nintendo Switch sur l’eShop comme en boutique pour $49.99. Deadly Premonition Origins sera lui à -50% jusqu’au 17 mai.

Les développeurs, TOYBOX, ramènent les esprits originaux pour donner au jeu la même aura que celle dont les fans sont tombés amoureux la première fois. Le scénariste/réalisateur Swery et le producteur Tomio Kanazawa reviennent, avec la direction artistique de Shuhou Imai et la musique composée par Satoshi Okubo qui apportent leurs styles distinctifs à la série.

« Après avoir terminé le montage du réalisateur, Swery et moi avons discuté en profondeur de la façon dont nous pourrions continuer le monde de la Prémonition mortelle. En arrivant ici, nous avons partagé quelques rires ensemble et nous nous sommes parfois disputés, mais nous avons continué notre voyage et je suis ravi que nous soyons finalement arrivés à ce point « , dit Tomio Kanazawa, directeur général et producteur de TOYBOX.

Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise est un jeu à ciel ouvert qui se déroule dans la petite ville du Carré. Votre histoire commence à Boston, où il s’avère que l’agent spécial du FBI Francis York Morgan devra réexaminer l’affaire qu’il pensait avoir été résolue en 2005. Vous résoudrez divers meurtres et crimes en sautant entre 2005 et 2019 à la manière d’une véritable prémonition mortelle.

« Seuls quelques jeux ont réussi à susciter des émotions comme l’a fait la prémonition mortelle originale « , dit Brjánn Sigurgeirsson de Rising Star Games. « Dix ans plus tard, nous sommes littéralement ravis de continuer sur cette voie pour savoir où Swery et son équipe nous emmènent. »

Et enfin, un mot de Swery :

« Environ 10 ans se sont écoulés depuis la sortie de l’original en 2010. Aujourd’hui, un miracle s’est produit et j’ai la chance de retrouver ma meilleure amie, ce que je n’aurais jamais cru possible.

Je travaille dur jour et nuit tout en regardant en arrière pour m’assurer que cela ne change pas, peu importe le temps qui passe, tout en m’adaptant à l’époque actuelle et en m’y intégrant – un jeu qui englobe tout. S’il vous plaît, prenez une tasse de café et attendez qu’elle soit terminée ! »

Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise est publié par Rising Star Games en Europe, en Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande, tandis que Toybox publiera le jeu au Japon et en Asie.

À propos de Deadly Premonition

Il y a 10 ans, le titre original a reçu le prix « Most Polarizing Survival Horror Game » de Guinness World Records, a mis le feu à une industrie et a laissé un flot de recommandations de réaction en chaîne parmi les joueurs et les critiques.

Jusqu’à présent, Deadly Premonition a divisé les critiques en deux – Destructoid lui a accordé 10/10, en disant : « Jugé comme un divertissement, comme un jeu qui surprend, étonne et laisse les mâchoires pendantes, je n’ai pas d’autre choix que de dire que la Prémonition mortelle va bien au-delà. »

A l’autre bout de l’échelle, l’IGN l’a qualifié de « terrible », ne lui accordant que 2/10. Elle disait : « Horribles dans presque tous les domaines…. Terribles contrôles. Terrible rythme. Effets sonores terribles. Des images terribles. »

Cependant, les joueurs ont pris leurs propres décisions – sur Metacritic, la note moyenne des utilisateurs est de 8,3/10.