Kingdom Two Crowns: Dead Lands, le cross-over avec Bloodstained débarque aujourd’hui sur PC, consoles et mobiles

Kingdom Two Crowns se lance sur iOS & Android avec une mise à jour gratuite incluant les personnages de Bloodstained: Ritual of the Night, de 505 Games & Koji Igarashi

STOCKHOLM — April 28, 2020 — Kingdom Two Crowns: Dead Lands, la mise à jour gratuite du jeu de micro-stratégie Kingdom Two Crowns, inspirée par le jeu action-rpg horrifique Bloodstained : Ritual of the Night, est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation®4 et sur PC (Steam). Ce n’est pas tout puisque Kingdom Two Crowns se lance également aujourd’hui sur iOS et Android avec tout le contenu apporté par l’extension Dead Lands.

Kingdom Two Crowns: Dead Lands ajoute un tout nouveau cadre qui changera la façon dont vous dirigez votre royaume. Pour la toute première fois dans Kingdom, les joueurs pourront non seulement changer leurs montures au fur et à mesure qu’ils explorent et développent leur royaume, mais ils pourront également alterner entre quatre monarques différents, chacun ayant une caractéristique unique. Ces quatre nouveaux personnages jouables sont tous directement issus du RPG d’action Bloodstained : Ritual of the Night et comprennent l’héroïne Miriam et trois personnages déblocables : le chasseur de démons Zangetsu, l’alchimiste Alfred et Gebel, l’invocateur. Les fans des deux séries pourront également retrouver d’autres surprises.

Kingdom Two Crowns arrive sur iOS et Android dès aujourd’hui, incluant tout le contenu de Dead lands, ainsi qu’un mode co-op personnalisé, des commandes adaptées et la prise en charge des manettes sans fil sur iOS 13, Android 10 et les versions supérieures. Il est disponible sur l’App Store et Google Play.

Édité par 505 Games, Bloodstained : Ritual of the Night a été créé par le légendaire développeur de jeux Koji “IGA” Igarashi et son studio ArtPlay. L’illustration de la couverture de Kingdom Two Crowns : Dead Lands, avec Miriam chevauchant le cheval démoniaque mythique Gamigin, est dessinée par Mana Ikeda d’ArtPlay qui a créé l’illustration de couverture originale pour Bloodstained: Ritual of the Night.

Kingdom Two Crown est édité par Raw Fury et développé par Fury Studios, Coatsink et par le directeur/designer Gordon Van Dyke (Stumpy🐙Squid).

À propos de Raw Fury

Raw Fury est un éditeur indépendant fondé en 2015 par Jonas Antonsson, Gordon Van Dyke et David Martinez. Ils ne se préoccupent pas du genre du jeu ou de ses méchaniques, mais de l’expérience et des émotions.

À propos de 505 Games

505 Games, une filiale de la société italienne de divertissement Digital Bros., est un éditeur mondial de jeux vidéo qui se concentre sur une large sélection de titres pour les joueurs de tous âges et de tous niveaux. La société publie et distribue des jeux premium et free-to-play sur les principales consoles, mais aussi sur PC (Steam et GoG) et sur les appareils mobiles et les réseaux sociaux.

Parmi les principaux titres publiés dans les jeux premium, citons Control de Remedy Entertainment, acclamé par la critique, le jeu d’action-exploration comique Journey to the Savage Planet, Bloodstained: Ritual of the Night, Indivisible, Assetto Corsa Competizione, Brothers – A Tale of Two Sons, Last Day of June, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, ABZÛ et Virginia. Parmi les free-to-play, on retrouve Battle Islands, Gems of War et Hawken.

505 Games a distribué des jeux comme No Man’s Sky, Hellblade : Senua’s Sacrifice, Warhammer : Vermintide 2, Dead by Daylight et Inside/Limbo. Ils distribueront également la version PC de DEATH STRANDING de Hideo Kojima.

505 Games a des bureaux en Californie, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Chine et au Japon. La société travaille avec un réseau de partenaires de distribution sur tous les autres marchés. Pour plus d’informations sur 505 Games et ses produits, veuillez consulter le site 505games.com.

Bloodstained: Ritual of the Night est développé par ArtPlay, Inc. et publié par 505 Games, S.p.A.Les logos “505 Games” et “ArtPlay, Inc.” sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de 505 Games S.p.A. et ArtPlay, Inc. Tous droits réservés.