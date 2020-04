QubicGames propose 16 jeux à 0,49€ sur Nintendo Switch

Vous voulez contribuer à la lutte contre le coronavirus tout en récuprant des jeux indépendants ? L’éditeur QubicGames a tout ce qu’il faut pour vous aider ! Pour célébrer le 16e anniversaire de l’entreprise, ils organisent une vente sur la boutique Nintendo Switch eShop où certains titres seront proposés à 95 % de réduction.

100 % des recettes provenant de l’achat de Robonauts ou de Geki Yaba Runner Anniversary Edition (tous deux disponibles au prix de 0,99 $/0,99 €) seront consacrés à la lutte contre COVID-19. Après avoir acheté l’un de ces jeux (cela fonctionne également si vous l’avez déjà acheté avant la promotion), vous débloquerez une pléthore de réductions supplémentaires sur d’autres titres publiés par QubicGames. 20 % des recettes provenant de l’achat de ces jeux aideront également à combattre COVID-19. Cette vente se déroulera du 29 avril au 5 mai 2020.

Si vous ne souhaitez pas acheter Robonauts ou Geki Yaba Runner, une vente séparée sera disponible du 6 au 26 mai, où la même liste complète des jeux sera disponible pour tout le monde. Toutefois, les réductions ne seront pas aussi importantes que l’offre initiale.

Akane – 90% off (0.49 EUR/USD)

Mana Spark – 95% off (0.49 EUR/USD)

Rekt! – 92% off (0.49 EUR/USD)

Space Pioneer – 95% off (0.49 EUR/USD)

Koloro -95% off (0.49 EUR/USD(

One Strike – 90% off (0.49 EUR/USD)

Utopia 9 – 95% off (0.49 EUR/USD)

#RaceDieRun – 95% off (0.49 EUR/USD)

Shipped – 92% off (0.49 EUR/USD)

Puzzle Book – 88% off (0.49 EUR/USD)

Not Not – 75% off (0.49 EUR/USD)

Pocket Mini Golf – 75% off (0.49 EUR/USD)

Mini Trains – 92% off (0.49 EUR/USD)

Wondershot – 95% off (0.49 EUR/USD)

Rimelands: Hammer of Thor – 95% off (0.49 EUR/USD)

Super Hero Fight Club – 95% off (0.49 EUR/USD)

Blazing Beaks – 87% off (1.99 EUR/USD)

Akuto: Showdown – 75% off (1.99 EUR/USD)

Welcome to Primrose Lake – 75% off (1.99 EUR/USD)

Warlocks 2: God Slayers – 94% off (0.99 EUR/USD)

Les offres sont disponible sur l’eShop Us et en Europe. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.