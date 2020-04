Les Disgaea sur Nintendo Switch en promotions (US)

Disgaea 1 Complete, Disgaea 4 Complete+, et Disgaea 5 sont tous à moitié prix, ce qui leur fait respectivement 25, 30 et 20 dollars. Vous avez jusqu’au 11 mai 2020 pour profiter de cette offre. Pour le moment, les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.