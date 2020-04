Tour d’actualité Nintendo Switch: 14 nouveaux jeux annoncés, DLC gratuit, vidéos, etc.

Encore une belle journée !

Baltoro Games annonce Urban Flow en exclusivité sur Nintendo Switch pour cette année.

Circle Entertainment a annoncé que la sortie de A Dark Room au Japon est enfin prévue pour le 7 mai 2020. Le prix du titre sera de 700 yens, avec support en anglais, et nécessite 181 Mo. Ce titre est sorti en avril 2019, et s’est retrouvé en difficulté lorsqu’un interprète Ruby et un éditeur de code ont été découverts cachés dans le jeu. Le titre a dû être retiré de la boutique en ligne Switch, le développeur s’est excusé et le jeu est revenu sur les eShop NA/EU quelques mois plus tard.

Task Force Kampas est annoncé sur Nintendo Switch, et il sortira la semaine prochaine.

A Space For The Unbound est annoncé sur Nintendo Switch.

Monochrome World sortira le 7 mai sur Nintendo Switch.

Cloudbase Prime arrive aussi le 7 mai sur Nintendo Switch via l’eShop pour $9.99!

Outbuddies DX est annoncé sur Nintendo Switch via l’eShop, le jeu est déjà à 80% de son développement. Le prix est déjà fixé à $17.99.

Toujours le 7 mai, Megabyte Punch sortira sur l’eshop au Japon pour ¥2,000. Le jeu arrive dans la foulée, on a pas de date précise, chez nous.

Tennis Club Story sortira lui aussi le 7 mai pour $14/¥1,500.

Diggerman est disponible sur Nintendo Switch pour -¥499.

Cooking Simulator sortira lui le 14 mai.

FLATLAND Vol.1 est annoncé sur Nintendo Switch.

Dangen Entertainment et Moonsprout Games vont sortir le mois prochain l’aventure RPG Bug Fables sur Switch. Il sera disponible sur l’eShop le 28 mai.

Brigandine: The Legend of Runersia a le droit à une démo sur l’eshop.

SNK GALS’ FIGHTERS est annoncé sur Nintendo Switch.

Kadokawa Games vient d’ajouter du contenu gratuit à Langrisser I & II. Les joueurs peuvent maintenant se procurer le DLC en mode classique gratuitement. Auparavant, la seule façon de l’obtenir était la production initiale de la version physique, ainsi qu’un téléchargement pour la version eShop. Maintenant, le contenu est disponible pour tous !



Convict Games annonce la sorte prochaine du titre Stone sur la Nintendo Switch: le 8 mai au prix de 14.99€.

Salut, moi c’est Stone… Et ça, c’est ma page Nintendo Switch. Venez mener une enquête interactive et découvrez ce qui s’est vraiment passé. Vous verrez, c’est pas toujours joli-joli, mais c’est une bonne leçon de vie. Alors éclatez-vous et rappelez-vous de pas faire la même chose chez vous, bande de malades ! Au fait, c’est pas une histoire à mettre entre toutes les mains, alors entrez à vos propres risques…

La-Mulana 1 & 2 reçoit une vidéo de gameplay japonaise d’une heure.

Trois belles vidéos pour Trials of Mana:

On termine avec le classement des ventes sur l’eShop de la 3DS aux États-Unis la semaine dernière.

Software

1. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

2. Pokemon Crystal

3. Tomodachi Life

4. Pokemon Yellow

5. Super Mario Bros. 3

6. Zelda: Ocarina of Time 3D

7. Pokemon Red

8. Super Mario 3D Land

9. EDGE

10. Pokemon Omega Ruby

11. Zelda: Majora’s Mask 3D

12. Pokemon Gold

13. Pokemon Silver

14. Super Mario World

15. Mario Kart 7

16. Super Mario Maker for 3DS

17. Pokemon Alpha Sapphire

18. Pokemon Ultra Sun

19. Pokemon Blue

20. Super Street Fighter IV 3D Edition

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

4. Mario Kart 7 Video

5. Nintendo Direct 9/13/18

6. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

7. Super Mario 3D Land Video

8. Tomodachi Life Direct 4/10/14

9. Pokemon Bank Trailer

10. Introducing Tomodachi Life

11. Nintendo Minute – Tomodachi Life

12. Zelda: Ocarina of Time 3D Video

13. New Super Mario Bros. 2: Coin Rush

14. IronFall Trailer

15. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer

16. Super Mario World Trailer

17. Pokemon Rumble World Trailer

18. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch

19. Nintendo Badge Arcade Trailer

20. 3D Sonic the Hedgehog 2 Trailer