Xenoblade Chronicles Definitive Edition présente son Avenir Commun

La sortie de Xenoblade Chronicles Definitive Edition se rapproche de jour en jour et l’archipel japonais nous le fait savoir avec une hausse soudaine de la promotion autour du jeu. Chaque jour son lot d’image et d’information. Aujourd’hui, le site officiel japonais se met à jour et revient plus en détail sur le contenu supplémentaire “Tsunagaru Mirai” ou dans notre langue le fameux arc post-game inédit à ce remake “Un Avenir Commun”. Rappelons qu’il n’est pas nécessaire de finir le jeu pour accéder à ce contenu, ce qui réjouira les connaisseurs qui désirent directement s’attaquer à quelque chose de nouveau. La sortie Xenoblade Chronicles Definitive Edition est fixé au 29 Mai 2020 sur Switch. On vous laisse toutes les informations ci-dessous ou passer votre tour si vous souhaitez découvrir cela directement en jeu!

Un an s’est écoulé depuis le combat final.

Alors que la paix est revenue et que les différents peuples se serrent les coudes en poursuivant la reconstruction du monde…

Shulk suggère à Melia de partir à la recherche de la Capital Impériale Alcamoth, dont la localisation a été perdue

Les deux montent à bord du vaisseau Junks et partent à sa recherche lorsqu’ils sont soudainement sous le feu d’une attaque.

C’est ainsi que le Junks s’échoue sur un lieu qui se fait appeler “L’épaule de Bionis”.

Un monde encore plus grand

L’aventure prend place sur un lieu encore jamais exploré dans l’histoire principale, L’épaule de Bionis.

Sur cette région de l’épaule gauche de Bionis, un mystérieux minéral semble provoquer la lévitation de certaines aires.

De nouveaux Alliés

Vos partenaires dans votre aventure sur l’Epaule de Bionis sont les Nopons “Kino” et “Nene”

Bien qu’encore jeune, ils sauront vous montrer leur force en combat qui n’a pas à rougir de la comparaison avec un adulte.

Kino

Il souhaite devenir un “Héros” comme son père qu’il admire.

Il est un peu timide

Qu’en est-il de ses compétences en tir d’Ether acquis de son père…?

Nene

Personnage fort, elle est aussi la mère adoptive de Kino

Contrairement à ses apparences mignonnes, elle est du genre redoutable et puissante sur le champ de bataille

Une nouvelle aventure

Comme dans l’histoire principale, de nombreux ennemis puissants vous attendent lors de vos explorations.

Du fait de la perte du pouvoir de “Prescience” de Shulk, nos héros souhaiteront plus que jamais mener prudemment leurs combats.

De nouveaux Ennemis, les “Créatures Brumeuses”

De nouveaux ennemis enveloppés dans une brume noire vous feront face, il s’agit des “Créatures Brumeuses” (ndlr: ceci n’est qu’une traduction et pas le nom officiel)

Ils sont non seulement puissants mais ils ont la capacité d’émettre une vague d’énergie attirant l’attention des ennemis aux alentours vers eux pour les opposer à Shulk et ses amis.

En avant! Nopongers!

Les “Nopongers” forment une équipe d’exploration Nopon, dispersés sur différents endroits de l’Epaule de Bionis.

En les aidant à accomplir leur souhait et en devenant ami avec eux, ils vous viendront en aide durant les combats en employant des techniques spéciales variées, et vous pourrez même utiliser de puissantes capacités spéciales en coordonnant les offensives de Shulk et ses amis avec eux.