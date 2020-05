Sheik project & Boo project, la fuite de projets Zelda annulés ?

En 2001, Retro Studio était intégralement vendu à Nintendo, la même année sortait Metroid Prime premier du nom, puis respectivement en 2004 et 2007, les deux itérations Nintendo GameCube de Metroid Prime. Si l’histoire retiendra que 2009 fut l’année de sortie de Metroid Prime Trilogy et 2010 celle de Donkey Kong Country Returns, il aurait, selon certains leaks, pu en être tout autrement, puisque viendraient de fuiter des concepts-arts d’un projet de jeu en lien avec Zelda -ainsi qu’un autre avec Boo-, et notamment en rapport avec la mauvaise fin de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, initialement sorti sur Nintendo 64 en 1998, un jeu qui nous aurait fait suivre Sheik dans son dernier voyage.

Pour plus de précision, ces concepts dateraient de 2005-2008 et auraient pu concerner un opus console portable sur une période déjà assez faste en termes d’épisodes sur la licence Zelda : Twilight Princess (2006), Phantom Hourglass (2007), Spirit Tracks (2009), Skyward Sword (2010), Ocarina of Time 3D (2011), Four Swords Anniversary Edition (2011).

On aurait donc peut-être pu y caser le fameux Sheik Project dans cette belle liste de titres cultes, peut-être pour 2012 et suivre la sortie sur 3DS du portage Ocarina of Time 3D ? Ou bien plutôt en 2014/2016 pour coïncider avec le portage de Majora’s Mask 3D ? Seules les spéculations sont permises, mais toujours est-il qu’on ne peut que vous montrer les artworks qui, on le rappelle au conditionnel, seraient issus de ce projet de Retro Studio. Du moins, c’est ce que nous communique Sammy Hall, un ancien du studio ayant travaillé durant la période citée pour les jeux Metroid Prime 3 et Donkey Kong Country Returns.

Concernant Boo Project, on nous indique juste une date approximative 2006/2007… On vous laisse donc avec les fameux visuels mais aussi une petite citation du fameux Sammy Hall

« Mon conseil aux autres artistes est le suivant : si vous voulez travailler dans le show-business et le divertissement, alors comprenez que vous n’êtes pas un artiste au travail, vous êtes un designer. Rentrez toujours à la maison et créez vos propres arts pour vous-même. Allez travailler pour créer un produit qui doit séduire le public et le vendre. J’ai rencontré de nombreux artistes en développement de jeux qui n’ont pas créé leurs propres illustrations depuis plus d’une décennie. Faites serment de ne pas laisser cela vous arriver, sinon vous devenez tout simplement un produit froid de vous-même. »

(traduite de l’anglais et trouvée ici )

Sheik Project

Boo Project

