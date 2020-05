Bloodstained : Ritual of the Night – Mise à jour Zangetsu/Randomizer

Bloodstained: Ritual of the Night

La mise à jour gratuite est disponible aujourd’hui sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et sortira bientôt sur Nintendo Switch™

CALABASAS, Californie. – Le 7 mai 2020 – 505 Games et ArtPlay, le studio de Koji Igarashi, ont publié une mise à jour gratuite du populaire jeu d’action RPG d’horreur gothique à défilement horizontal : Bloodstained: Ritual of the Night sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Cette mise à jour gratuite, qui sera également disponible sur Nintendo Switch™ dans le courant du mois, permet aux joueurs de se lancer dans une nouvelle aventure en incarnant le chasseur de démons Zangetsu, armé d’un katana destructeur.

Les joueurs qui ont terminé le jeu et qui ont obtenu la ‘Bonne Fin’ peuvent sélectionner Zangetsu comme personnage lorsqu’ils commencent une nouvelle partie et ainsi utiliser tous les mouvements et capacités de combat du chasseur de démons.

En choisissant le personnage de Zangetsu, les joueurs progresseront dans la campagne qu’ils ont déjà achevée, croisant les mêmes ennemis et affrontant les mêmes boss, avec l’ultime rencontre d’un visage familier. En incarnant Zangetsu, les joueurs n’auront pas la possibilité d’utiliser les consommables, équipements, artisanats, coffres au trésor ou quêtes normalement associés à la campagne avec le personnage de Miriam.

La mise à jour gratuite comprend également le “Randomizer” : une nouvelle fonctionnalité qui permet aux joueurs de modifier huit paramètres différents dans leurs futures parties de Bloodstained: Ritual of the Night:

Goal : ce paramètre détermine les conditions pour remporter une partie donnée. Ce réglage influence en conséquence les éléments désignés comme « objets clés » et la zone de la carte concernée.

Key Items :

Shuffled : les objets clés sont aléatoires par défaut et les boss donnent une récompense de niveau ‘boss clear’.

les objets clés sont aléatoires par défaut et les boss donnent une récompense de niveau ‘boss clear’. Anywhere : les objets clés peuvent être trouvés n’importe où. Avec ce paramètre, les récompenses de boss peuvent être mineures ou même sans intérêt.

Save & Warp Rooms :

Unchanged : les points de sauvegardes et la position des wrap rooms restent à leurs emplacements initiaux.

les points de sauvegardes et la position des wrap rooms restent à leurs emplacements initiaux. Mixed : les points de sauvegardes et les wrap rooms changent d’emplacement lors de la prochaine partie.

Items :

Retain Type : des armes apparaîtront toujours là où d’autres armes sont initialement apparues (par exemple, un coffre avec un fouet peut contenir une autre arme, mais ne contiendra jamais de potion).

des armes apparaîtront toujours là où d’autres armes sont initialement apparues (par exemple, un coffre avec un fouet peut contenir une autre arme, mais ne contiendra jamais de potion). Retain Method : les objets apparaîtront toujours selon la même logique que la campagne originale (par exemple les objets trouvés dans les coffres seront mélangés parmi les autres coffres, mais pas les objets cachés dans les murs).

les objets apparaîtront toujours selon la même logique que la campagne originale (par exemple les objets trouvés dans les coffres seront mélangés parmi les autres coffres, mais pas les objets cachés dans les murs). Total Random : tous les objets peuvent apparaître n’importe où.

Enemy Drops :

Unchanged : le butin ennemi reste le même que celui du jeu original.

le butin ennemi reste le même que celui du jeu original. Mixed Shards : les ennemis peuvent laisser tomber n’importe quel Shard. Si l’option ‘Retain Type’ est sélectionnée, ils continueront de donner des Shards du même type.

les ennemis peuvent laisser tomber n’importe quel Shard. Si l’option ‘Retain Type’ est sélectionnée, ils continueront de donner des Shards du même type. Mixed Items : c’est le réglage par défaut pour le butin ennemi. Seuls les objets physiques du butin ennemi peuvent être randomisés. Si l’option ‘Retain Type’ est sélectionnée, le butin ennemi sera le même qu’avec le réglage initial.

c’est le réglage par défaut pour le butin ennemi. Seuls les objets physiques du butin ennemi peuvent être randomisés. Si l’option ‘Retain Type’ est sélectionnée, le butin ennemi sera le même qu’avec le réglage initial. Chaos : les objets et les Shards peuvent à la fois être répartis au hasard et remplacés par n’importe quoi.

Quests :

Unchanged : les quêtes restent les mêmes que dans la campagne originale.

les quêtes restent les mêmes que dans la campagne originale. Shuffled : les récompenses de quêtes sont distribuées en fonction des autres paramètres. Les exigences de quête restent les mêmes, mais les récompenses sont modifiées. Cette option est régie par les paramètres ‘Retain Type’, ‘Retain Method’ et ‘Total Random’

Shop :

Unchanged : les vendeurs ne subissent aucun changement par rapport à leurs paramètres de base.

les vendeurs ne subissent aucun changement par rapport à leurs paramètres de base. Shuffled : les vendeurs peuvent être modifiés selon les paramètres suivants :‘Retain Type’, ‘Retain Method’ et ‘Total Random’.

Crafting :