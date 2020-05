Cardpocalypse rajoute un mode de jeu

Choisissez votre champion et enchaînez des combats toujours plus difficiles !

Baltimore, Maryland – 8 Mai 2020 – Gambrinous, un studio de jeux indépendant récompensé, et Versus Evil, un éditeur de jeux indépendant majeur, ont annoncé que Cardpocalypse, leur jeu de rôle et de cartes, s’enrichissait aujourd’hui d’une toute nouvelle façon de jouer grâce au mode Gauntlet, disponible gratuitement sur Epic pour PC et sur l’Apple Arcade℠.

Le mode Gauntlet est un mode roguelike où chaque partie est unique. Les joueurs choisissent leur champion et enchaînent des combats de plus en plus difficiles. À chaque victoire, ils peuvent ajouter de nouvelles cartes, règles et récompenses afin de composer le deck ultime qui leur permettra de venir à bout de Gauntlet.

Cardpocalypse est un jeu de rôle en solo dans lequel vous incarnez un enfant des années 90 et combattez avec des cartes à collectionner épiques. Vous élaborez des decks de cartes surpuissants et enfreignez les règles pour tenter de sauver le monde. Vous devrez échanger, gagner, parier, changer les règles et modifier définitivement vos cartes pour tracer le chemin qui vous mènera à la victoire.

« Je suis impatient de voir les fans mettre la main sur le mode Gauntlet, a déclaré Colm Larkin, directeur de Gambrinous. J’adore cette toute nouvelle façon de jouer à Cardpocalypse et encore plus le fait que chaque partie soit unique. Si vous êtes fan des roguelikes, alors cette extension est faite pour vous. Et en prime, elle est gratuite ! »

En plus du mode Gauntlet, Cardpocalypse est désormais disponible pour l’ensemble des versions dans les langues suivantes : anglais (britannique, américain et australien), français (France), français (Canada), italien, allemand, espagnol, chinois (simplifié et traditionnel), japonais, coréen, russe, turc, arabe, portugais brésilien et néerlandais.