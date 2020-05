La box Nintendo Switch de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga est revenu dans l’actualité le 4 mai à l’occasion du Star Wars Day (May the 4th be with you). Hormis deux nouveaux visuels, nous avons eu très peu d’information sur le jeu depuis son annonce.

Depuis le début de semaine, on sait donc désormais que le jeu arriver ale 20 octobre sur Nintendo Switch. Et aujourd’hui, on a le droit à la box du jeu.

Développé par TT Games, en collaboration avec l’équipe de Lucasfilm Games et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, LEGO® Star Wars™: La Saga Skywalker sera disponible sur les consoles de la famille Xbox One y compris sur Xbox One X, sur Nintendo Switch™, le système de loisir interactif PlayStation®4, et sur PC.

Entre amis et en famille, les joueurs pourront replonger dans l’univers de leur saga préférée et revivre des moments inoubliables de Star Wars™, revisités avec le charme et l’humour made in LEGO®. Les joueurs pourront commencer l’aventure avec Star Wars™ : La Menace fantôme, ou bien choisir de débuter par la trilogie originale avec Star Wars™ : Un nouvel espoir, ou encore se propulser directement dans l’histoire de Star Wars™ : Les Derniers Jedi ou Star Wars™ : L’Ascension de Skywalker, ces deux derniers faisant pour la première fois leur entrée dans un jeu LEGO® Star Wars™. Du désert de Géonosis aux marais de Dagobah, en passant par la base Starkiller enneigée, les joueurs pourront visiter n’importe quelle planète, à tout moment, et dans l’ordre de leur choix. La galaxie toute entière est à leur disposition.

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker comporte le plus grand nombre de personnages jouables de la série LEGO® Star Wars™, y compris les plus grandes légendes de la saga Skywalker. Les joueurs pourront affronter les forces du mal avec leurs personnages favoris tels que Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 et bien d’autres héros, ou rejoindre le côté obscur en tant que Dark Vador, l’Empereur Palpatine, Kylo Ren et plus encore. Les meilleurs véhicules de toute la galaxie sont également disponibles. Les joueurs pourront voyager en vitesse lumière à bord du Faucon Millenium pour échapper aux vaisseaux impériaux, combattre les TIE Fighters du Premier Ordre avec les X-Wings de la Résistance, et même faire des courses de module sur Tatooine.

Les jeux vidéo LEGO® Star Wars™ sont appréciés par de nombreuses générations de joueurs à travers le monde et se sont vendus à plus de 50 millions d’exemplaires.