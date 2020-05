Le jeu vidéo “Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia” disponible le 25 septembre 2020

Le nouveau jeu vidéo est inspiré de la série à succès de Netflix créée par Guillermo Del Toro avec les voix des talentueux acteurs Emile Hirsch, Charlie Saxton et David Bradley.

Lyon, France, le 12 mai 2020 – BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Outright Games et Universal Games and Digital Platforms sont heureux d’annoncer la sortie pour l’été 2020 d’un tout nouveau jeu vidéo : DreamWorks Chasseurs de Trolls, Protecteurs d’Arcadia. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch ™, Playstation® 4, Xbox One et PC Digital le 25 septembre 2020.

Inspiré de la série à succès de Dreamworks Animation et Netflix réalisée par le cinéaste Oscarisé Guillermo del Toro, ce nouveau jeu de plate-forme action-aventure est développé par le studio Wayforward. Il sortira cet été avec les voix originales de la série, Emile Hirsch, Charlie Saxton et David Bradley.

La trilogie Tales of Arcadia de Dreamworks Animation est composée de Trollhunters, 3Below et de la nouvelle série très attendue, Wizards, qui sera lancée plus tard cette année sur Netflix. La trilogie se déroule dans la ville apparemment ordinaire d’Arcadia Oaks. Celle-ci se trouve être au centre de lignes magiques et mystiques qui font d’elle un lieu où se déroule de nombreuses batailles entre créatures d’autres mondes, notamment des trolls, des extraterrestres et des sorciers. Le nouveau jeu DreamWorks Chasseurs de Trolls, Protecteurs d’Arcadia, raconte une toute nouvelle histoire qui se déroule entre les mondes des trois séries et donne un rythme narratif clé qui unifie la trilogie.

“Chasseurs de Trolls, Protecteurs d’Arcadia emmènera les joueurs dans une nouvelle aventure intrigante et authentique qui met en avant les piliers clés de la série que sont l’amitié, la loyauté et la fantaisie“, déclare Jim Molinets, vice-président d’Universal Games and Digital Platforms ” S’appuyant sur l’histoire audacieuse et créative qui a ravi les fans pendant des années, le jeu donne vie au monde vivant d’Arcadia Oaks de manière amusante et surprenante“.

“Nous sommes extrêmement honorés d’être impliqué dans la franchise d’une manière aussi complète“, a déclaré Terry Malham, PDG d’Outright Games. ” La trilogie Tales of Arcadia se distingue dans le monde du contenu diffusé en streaming, par les talents impliqués et par l’étendue du contenu de la série. Faire en sorte que notre jeu en fasse partie et travailler avec un développeur aussi renommé que Wayforward pour rassembler tout cela est un rêve devenu réalité pour nous“.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU JEU :

Les voix des acteurs de la série – Avec de tout nouveaux dialogues enregistrés pour le jeu par les stars de la série Netflix, notamment : Emile Hirsch dans le rôle de Jim Lake Jr. David Bradley dans le rôle de Merlin Charlie Saxton dans le rôle de Toby Lexi Medrano dans le rôle de Claire

– Avec de tout nouveaux dialogues enregistrés pour le jeu par les stars de la série Netflix, notamment : Une histoire originale – Le joueur plongera dans le monde des chasseurs de trolls dans le rôle de Jim Lake Jr. et devra stopper la «Tempocalypse »

Le joueur plongera dans le monde des chasseurs de trolls dans le rôle de Jim Lake Jr. et devra stopper la «Tempocalypse » Des visages familiers – Un voyage dans des mondes uniques avec les personnages emblématiques de la série à succès

– Un voyage dans des mondes uniques avec les personnages emblématiques de la série à succès Devenir le héros d’Arcadia – Le joueur pourra améliorer son armure et ses capacités pour devenir plus puissant que jamais. Il obtiendra l’aide de ses personnages préférés en mode coopératif local

Chasseurs de Trolls, Protecteurs d’Arcadia sera disponible cet été sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC Digital. Le dernier volet de la trilogie des Contes d’Arcadia, Wizards, sera disponible plus tard dans l’année sur Netflix.