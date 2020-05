Portal Knights : Legendary Edition est disponible sur Nintendo Switch

‘Portal Knights: Legendary Edition’ propose l’aventure intégrale du RPG à succès, dans un seul et même jeu sur Nintendo Switch™, Playstation 4, Xbox One et PC Steam

CALABASAS, Californie. – 13 Mai, 2020 – 505 Games est heureux d’annoncer que Portal Knights Legendary Edition est aujourd’hui disponible, en dématérialisé, sur Nintendo Switch™, Playstation 4, Xbox One et PC Steam. Avec cette compilation, Portal Knights : Legendary Edition offre l’expérience ultime du jeu d’action RPG à succès, au prix public conseillé de 24,99€. Portal Knights: Legendary Edition compile toutes les extensions préférées des fans, y compris les plus récentes comme : ‘Druides, Pelus et Défense de reliques’. En plus du jeu de base, cette édition regroupe des années de contenus payants et de mises à jour pour un prix réduit sur la boutique Steam, le Playstation Store, le Microsoft Store et le Nintendo eShop.

Les joueurs pourront, de chez eux, parcourir les mondes immenses de Portal Knights :

Mode Aventure – Choisissez parmi cinq classes, dont le Voleur et le Druide, et personnalisez votre personnage avec une des trois races au choix, y compris les mystérieux Elfes et les féroces Pelus… Combattez des ennemis avec vos amis, explorez des dizaines d’îles, accomplissez des quêtes, fabriquez de nouvelles armes et armures, affrontez six boss redoutables, essayez trois modes de difficulté différents et sauvez Elysia du Roi Fantôme.

Mode Créatif – Réalisez d’impressionnantes constructions avec des ressources illimitées, créez des mini-puzzles personnalisés avec des pièges, des mécanismes variés et des ennemis, ou créez vos propres circuits de course.

– Réalisez d’impressionnantes constructions avec des ressources illimitées, créez des mini-puzzles personnalisés avec des pièges, des mécanismes variés et des ennemis, ou créez vos propres circuits de course. Poursuivez votre aventure sur Faynore – Profitez de deux nouveaux modes de jeu sur la lune d’Elysia, Faynore. Aidez les Elfes à combattre dans des failles difficiles de type roguelike, défendez les pierres stellaires des Pelus et gagnez des récompenses uniques, dont des montures mythiques.

En plus des DLC “Druides, Pelus et Défense de reliques” et “Elfes, Voleurs et Failles”, Portal Knights: Legendary Edition comprend également tout le contenu des extensions suivantes, déjà sorties:

Dans Portal Knights, les joueurs débutent leur aventure en tant que Guerrier, Mage, Ranger, Voleur ou Druide, puis améliorent leur personnage tout en rassemblant des ressources pour créer de puissantes armes, armures et sorts pour vaincre des monstres redoutables et des boss épiques dans des combats en temps réel. Les joueurs peuvent travailler en coopération avec des amis, ou en famille, pour construire des structures, explorer des donjons et combiner des attaques uniques de toutes les classes pour surmonter des défis difficiles, tout en voyageant entre des mondes 3D vastes et imaginaires.