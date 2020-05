Des versions physiques sur Nintendo Switch pour Catherine, Ninjala, Monster Boy and the Cursed Kingdom et Kamiko

Monster Boy and the Cursed Kingdom

De quoi faire plaisir aux anti-démat.

B-SIDE GAMES sortira une version packagée du jeu d’action-aventure KAMIKO au Japon le 11 juin, en coffret normal et spécial, limité à 3 000 exemplaires au total. Plus de détails, description du jeu, et photos ci-dessous…

La quatrième sortie physique de B-SIDE GAMES après Golf Story, Ise Shima Mystery Annai Itsuwari no Kuro Shinju, et Cat Quest, voit de nouvelles illustrations de Kato Oswaldo, avec le jeu à 4 300 yens pour le set normal et 5 700 yens pour le set spécial.

Les deux versions comprennent :-

・ Le logiciel Nintendo Switch “Kamiko”.

・ Pochette originale

・ Autocollant original

・ Carte postale spéciale

・ CD de la bande sonore originale

・ Porte-clés en acrylique limité

L’ensemble spécial comprendra les trois porte-clés en acrylique, il n’y en aura qu’un dans la version classique (aléatoire).

La bande sonore comprend les 12 chansons originales et 4 chansons supplémentaires utilisant une source sonore 8 bits.

● Soundtrack songs

Kamiko Theme Song Player Select Prologue The Forest of Awakening The Sunken Relics The Scorching Labyrinth The Ruins of Yamataikoku Fight to the Death Stage Clear The Last Battle Epilogue Ending Theme

Bonus track(8bit sound source versions)

Kamiko Theme Song The Forest of Awakening Fight to the Death Stage Clear

Arc System Works publiera une version packagée de Monster Boy and the Cursed Kingdom sur Nintendo Switch et PS4 au Japon le 6 août, au prix de 4 950 ¥.

GungHo a annoncé qu’ils allaient sortir une version physique de Ninjala au Japon. La sortie est prévue pour le 22 juillet 2020, et le prix est de 3 980 yens. La version physique du jeu comprend quelques bonus supplémentaires. Les joueurs qui l’achètent obtiendront un costume exclusif “Raven Tengu”, un accessoire exclusif “Raven Tengu Mask”, un autocollant exclusif “Gumchi Ninja”, une émoticône exclusive “Yantsu” et 2 000 Jala, la monnaie du jeu. Il n’y a pas de mot sur la sortie de cette option physique dans en occident pour le moment.

Sega révèle les visuels pour le packaging japonais du titre Catherine: Full Body sur Nintendo Switch. Ce jeu d’énigmes de type action-aventure sera disponible le 7 juillet prochain en France et dans le reste du monde.