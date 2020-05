Follow my Steps sur Nintendo Switch, la sauce Shelter améliorée ?

Vous connaissez la série des Shelter ? Non ? Vraiment ? Si jamais vous n’avez pas entendu parler de cette série de deux jeux où vous incarnez une maman Lynx devant prendre soin de sa progéniture, dans un monde stylisé graphiquement, mais pas moins impitoyable et réaliste, et que vous aimez l’indé onirique et différent, alors on ne peut que vous inviter à lire la suite de cette new. Cette pépite du jeu vidéo en a inspiré beaucoup d’autres dont un jeu français « Follow my Steps » (Qu’on pourrait se permettre de traduire par : suis mes pas.), acté sur Nintendo Switch pour au mieux selon les dires d’un des développeurs : d’ici un an.

Arborant ici aussi un style graphique onirique et très plaisant forçant la comparaison avec son prédécesseur Shelter tout en marquant sa différence ; Follow my steps vous plongera dans la peau d’une maman loup devant prendre soin et éduquer son petit : l’éducation sera donc au centre du jeu d’action aventure qui vous proposera des choix importants influant sur le caractère de votre louveteau.

On n’en sait malheureusement pas beaucoup plus pour l’instant, sinon qu’il sortira sur Nintendo Switch, X-box series X, PS5 et Steam. On pourrait spéculer sur une sortie simultanée partout, mais rien n’est confirmé.

Difficile de ne pas être impatient pour ce jeu qui était finaliste de la Game cup quand à la sortie du titre, notez d’ailleurs qu’une partie des bénéfices du jeu seront directement reversés à la SPA (société protectrice des animaux), argument commercial, avant tout argument du cœur en lien avec les thématiques empathiques du jeu.