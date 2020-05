Nouvelles phases de bêta pour Ninjala : préparez-vous !

L’équipe de Ninjala propose une nouvelle vague de bêta ouverte pour que tout le monde puisse tester le jeu.

Pour rappel, lors de la dernière phase de bêta, seuls 3 créneaux d’une avaient été proposé pour tout le monde. Ces créneaux ultras restreint et multizone géographiques avaient occasionné un crash des serveurs lors du premier créneau puis une limitation du nombre de joueurs sur les créneaux suivants… Du coup, outre les horaires super limités, un bon nombre de joueurs n’avaient, hélas, pu tester le jeu. Mais on apprend de nos erreurs comme on dit et cette fois l’équipe du jeu a vu les choses en grand !

We are pleased to announce ROUND 2 of the #Ninjala Exclusive Ninja Club open beta test!

This time, play sessions will be nearly 10 hours long and each region will have its own session!

Prepare for battle, then join the fun during your region's session!#GungHo #NintendoSwitch pic.twitter.com/cZQckpIY8t

— PlayNinjala (@playninjala) May 20, 2020