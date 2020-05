Physicality Games et ses trois sorties édition limitée sur Nintendo Switch !

Il n’est pas toujours facile d’ouvrir son entreprise, surtout en période post confinement pandémique ! C’est dans ces circonstances pourtant que certains doivent bien ouvrir leur e-commerce une fois les contrats signés, c’est le cas de Physicality Games; un nouvel éditeur sur le marché des éditions collector de jeux vidéo en boite -dont notre listing, pour ne rater aucune sortie collector, se trouve par là!-. Force est de constater que le Covid-19 est passé par là et a imposé à la boite d’adapter son fonctionnement naissant à celui-ci et pour espérer un bon lancement des précommandes: l’éditeur assure qu’il est possible de réserver toute précommande à partir de 5$ US et de n’être débité qu’au moment de l’envoi.

L’éditeur en profitait aussi pour communiquer sur ses productions actuelles et futures concernant les éditions Deluxe des jeux à sortir chez eux :

-Tout d’abord, ils ne seront tirés qu’à 3500 exemplaires sur Nintendo Switch et 2500 exemplaires sur Playstation 4

-Enfin, chaque édition Deluxe sera accompagnée d’un certificat de collection et d’authenticité numéroté individuellement. Vous saurez donc si vous avez le 2500ème de l’usine ou le tout premier, nul doute que dans une collection, ce papier fera toute la différence.

Physicality communiquait aussi sur ses nouvelles fonctionnalités de suivi, mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les jeux dores et déjà précommandables chez eux !

Slayaway Camp : Butcher’s Cut

Un excellent jeu de puzzle inspiré par le cinéma d’horreur et implémentant ses plus beaux clichés, dont vous pourrez retrouver notre test par ici !

Dans ce collector du jeu vous retrouverez donc :

-l’étui steelbook

-la boite standard Nintendo Switch

-un porte clef audio

-un drapeau du slayaway camp

-une métal box de collection pour ranger tous ses artefacts !

Cette édition Deluxe est à 64,99$ tandis que le jeu seul (sans certificat donc) est à 34,99$.

ROLLING GUNNER

Shmup nerveux et addictif, accessible à tous et terriblement bien conçu, là encore testé sur Nintendo Town juste par là !

Dans le collector Deluxe du jeu on retrouve donc :

-l’étui steelbook

-la boite standard Nintendo Switch

-un présentoir à scènes changeables (plusieurs fonds compris)

-un feuillet en tissu des contrôles du jeudi-CD de soundtracks du jeu

-une métal box de collection (vous savez, comme pour certains packs de trading card game!)

Cette édition Deluxe est à 69,99$ tandis que le jeu seul (sans certificat donc) est à 34,99$.

Guilty Gear 20TH Pack anniversaire

Célèbre et ancienne licence de jeux de baston, Guilty Gear est édité sous d’autres formats, alors, non, il ne célèbre pas les 20 ans de la licence, mais les 20 ans du premier opus à succès de la série (soit le second jeu, le premier étant sorti en 1998)

Dans le collector Deluxe du jeu on retrouve donc :

-l’étui steelbook

-la boite standard Nintendo Switch

-deux pièces de collections (type médailles) plaquées or

-trois supports à personnages 2d en acrylique

-une métal box de collection

Cette édition Deluxe est à 59,99$ tandis que le jeu seul (sans certificat donc) est à 29,99$.