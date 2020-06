The Outer Worlds aura l’option gyroscope !

Le directeur de production, Eric DeMilt, a confirmé, lors d’une interview à Nintendo Everything, que beaucoup de temps avait été consacré au « réglage des commandes pour améliorer la jouabilité sur la Switch ». L’équipe « a réglé la sensibilité, l’affichage et la présentation du menu et des paramètres, modifié et itéré les valeurs d’assistance à la visée et ajouté la prise en charge de la visée gyroscopique et du ciblage dynamique ».

Eric DeMilt a également parlé du processus de portage sur Switch, y compris des défis que cela impliqués. « Le portage d’un jeu avec des milliers d’actifs conçus pour être chargés et affichés sur les PC et consoles de génération actuelle avec la possibilité d’afficher en 4k a fait du streaming et de la fidélité visuelle un défi sur une console portable », a-t-il déclaré. Cependant, Obsidian est “très satisfait de l’apparence et du jeu” sur la console de Nintendo.

L’éditeur Private Division nous apporte aussi quelques précisions sur les performances du jeu : le jeu cible 30 images par seconde avec une résolution de 720p en mode portable et 1080p avec la Switch en mode dockée.

The Outer Worlds sera lancé pour Switch le 5 juin.