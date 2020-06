Plus d’informations sur Hunting Simulator 2

Hunting Simulator 2 sera disponible le 25 juin sur PS4™ et Xbox One, et le 16 juillet sur PC. Une version Nintendo Switch™ sera disponible ultérieurement.

Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur Xbox One.

Authentique simulation de chasse, Hunting Simulator 2 vous invite à explorer des environnements naturels encore plus vastes, variés et somptueux grâce à des graphismes et des effets sonores entièrement retravaillés. Le jeu promet de nombreuses heures de challenge et d’immersion au plus près de la faune et de la flore de certains des plus beaux sites d’Europe et des États-Unis. Plus de 33 espèces animales sont à découvrir dans Hunting Simulator 2, chacune bénéficiant d’un travail important au niveau de l’intelligence artificielle pour reproduire des comportements uniques et réalistes.

A travers une toute nouvelle interface, les chasseurs devront aussi composer minutieusement leur équipement à travers plus de 70 modèles d’armes et plus de 90 éléments vestimentaires et accessoires, reproduits à l’identique des plus grandes marques spécialistes de la discipline