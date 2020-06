Top des ventes de la semaine au Japon: la Nintendo Switch sort enfin de pénurie, Xenoblade derrière Animal Crossing

Comme toutes les semaines, je vous propose de faire le point sur les ventes de la semaine au Japon d’après les chiffres du Famitsu (du 25 au 31 mai).

Toujours aussi hallucinante est la performance d’Animal Crossing: New Horizons qui reste premier encore cette semaine, sans aucune baisse (+0%) au-dessus des 100k. Ventes démat’ combinée, il est proche de devenir le jeu le plus vendus de tous les temps au Japon, et il n’a que deux mois… Il dépasse cette semaine New Super Mario Bros. Wii est devient la 12ème meilleure vente de l’histoire du Japon, sans même inclure le dématérialisé. Il a été premier du classement Famitsu pendant 10 semaines.

La sorite de la semaine, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, doit dont s’incliner devant Tom Nook, et se lance quand même avec 90k, ce qui est pas mal du tout pour un remake d’un jeu Wii qui est aussi disponible sur New 3DS. Il fait presque aussi bien que Xenoblade Chronicles 2 pourtant sorti en période de Noël. Si Ring Fit Adventure est troisième du classement avec presque 40k, le reste coule aux alentours des 10k.

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 102.749 / 4.685.419 (+0%)

02./00. [NSW] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition # <RPG> (Nintendo) {2020.05.29} (¥5.980) – 90.789 / NEW

03./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 39.518 / 956.559 (+236%)

04./00. [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Azure – Kai <RPG> (Nihon Falcom) {2020.05.28} (¥3.980) – 12.047 / NEW

05./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.415 / 2.965.844 (+16%)

06./03. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 10.041 / 3.437.424 (-1%)

07./00. [NSW] Uta no Prince-Sama: Amazing Aria & Sweet Serenade Love for Nintendo Switch <Uta no Prince-Sama: Amazing Aria \ Uta no Prince-Sama: Sweet Serenade> <ADV> (Broccoli) {2020.05.28} (¥5.800) – 9.216 / NEW

08./00. [PS4] Bayonetta & Vanquish <Bayonetta \ Vanquish> <ACT> (Sega) {2020.05.28} (¥3.990) – 7.397 / NEW

09./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.262 / 3.711.072 (+23%)

10./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.741 / 1.399.850 (+10%)

Les chiffres des ventes des Xenoblade en première semaine :

Xenoblade Wii – 79,163

Xenoblade N3DS – 43.762

Xenoblade X 88,544

Xenoblade 2 97.274

Torna 4.744

Xenoblade Definitive Edition réalise le deuxième meilleur démarrage de la série au Japon (c'est potentiellement le meilleur en comptant le dématérialisé). pic.twitter.com/nPtiA7DVal — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) June 4, 2020

Côté hardware, la Nintendo Switch double ces ventes cette semaine, on sent le retour des stocks qui fait toujours plaisir, même s’il reste encore des ruptures de stock un peu partout dans le pays. Peu à peu la situation va s’arranger, est la console semble, pour le moment, se diriger vers une stabilisation à 100k par semaine, si les stocks suivent.