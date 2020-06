Indie Live Expo 2020 : Craftopia, le Zelda-Like qu’on aurait voulu sur Nintendo Switch !

Si les RPG / gestion de ferme ne datent pas de Stardew Valley, le premier que j’ai personnellement connu était Rune Factory Frontier qui nous proposait déjà un sacré gloubiboulga dans l’action-rpg-gestion de ferme et Pokémon like puisque l’on pouvait en effet y capturer des monstres parmi tous ceux que l’on pouvait affronter, certains nous permettant en élevage d’obtenir certains matériaux. Comme tout Harvest moon (dont les Rune Factory sont dérivés), le jeu était terriblement complet et prenant.

Au milieu de 150 jeux indépendants présentés lors de l’Indie Live Expo (non retransmise en français) et principalement tournée vers le marché asiatique, on a cependant vu quelques jeux à sortie internationale apparaître, celui qui nous à marqué ici, c’est Craftopia ! Non annoncé sur Nintendo Switch, le jeu ne vient pas d’un studio totalement inconnu : « PocketPair, Inc » est en effet fondé en 2015 par un ancien développeur d’appareils ayant officié chez Nintendo, Takuro Mizobe.

Leur jeu est un simulateur (de ferme) en monde ouvert de type bac à sable, mêlant de l’action RPG à la capture de monstre, dans un univers semblant hésiter entre médiéval et contemporain pour ses machines parfois au look steampunk parfois cyberpunk, le jeu semble finalement être un grand foutoir avec beaucoup de potentiel. La capture semble quant à elle s’effectuer via des Monster Prism qui, visuellement, sont des pokéballs bleues et anguleuses. Des « losange-ball » en quelque sorte.

Le titre comportera bien sur des phases donjons ainsi que de paravoile, laissant encore une fois loisir d’injurier un plagiat contre Zelda Breath of the Wild ou au contraire, admirer l’influence qu’a pu avoir un tel jeu dans les codes de l’open world.

Création de Personnage

Le titre en early (sur PC) proposera uniquement un perso féminin d’une seule race, cependant on sait qu’à la sortie, le jeu permettra un choix du sexe ainsi que de la race, les elfes et les démons ont été évoqués. Celles-ci devraient influer sur les capacités générales du personnage, un peu à la manière d’un rpg classique. Rien d’étonnant donc à cela. Pour la personnalisation, il ne s’agira majoritairement que d’un choix de couleurs (peau, yeux, cheveux).

Zelda like en multijoueur !

Alors oui, mais uniquement en ligne, impliquant donc une connexion ainsi qu’une version du jeu par personne, notez aussi qu’il est actuellement prévu que le mode online soit jouable à quatre, mais est envisagé jusque huit par les développeurs qui mettent cette information entre de gros guillemets, selon ce qu’ils arriveront, ou pas, à faire. Bien entendu, Craftopia est jouable en hors ligne.

Langages

C’est bien beau, mais tous pourront-il y jouer ? Clairement pas ! Du moins au départ, actuellement, seules trois langues sont prévues à l’assortiment : Anglais, Japonais et Chinois. L’Allemand, l’Espagnol et le Russe ont aussi été confirmés et on attend plus d’informations quant aux prévisions de traductions.

Conclusion

Voilà ce qu’on en sait pour l’instant, mais le trailer fait sacrément envie ! Avec un chef de studio ayant officié chez big N et avec un jeu si Zelda-similaire, on aurait vraiment aimé une sortie sur la console hybride. Par ailleurs, le jeu n’est actuellement annoncé sur aucune console, un choix qui peux étonner à l’heure des sorties multi-plateformes et des annonces de l’Unreal Engine 5 et sa polyvalence des supports.