Monolith Soft: Shulk dans Smash Bros, Étendre Xenoblade et plancher sur de plus petits projets

Avec la sortie de Xenoblade Chronicles Definitive Edition sur Switch, Nintendo et Monolith Soft s’autorisent à évoquer de nombreux sujets autour de la série. Que ce soit à propos de l’arrivée de Shulk dans Smash Bros via USgamer ou encore à propos de quelques ambitions futurs du studio grâce au site Vandal. Si l’on devait résumer la chose, Smash Bros fut bénéfique à la promotion de la série Xenoblade un peu à la manière de Marth et Roy pour Fire Emblem à une certaine époque éloigné. Puis surtout, la série Xenoblade semble vouée à revenir et à grossir dans les années à venir. Sans oublier une certaine volonté plus personnelle du directeur de Monolith Soft, Takahashi Tetsuya, de vouloir lancer quelques petits projets. On vous laisse les différents propos ci-dessous en mijotant également vous-même sur ce que vous souhaiteriez voir arriver de la part de ce studio.

USgamer a pu s’entretenir avec le producer Shigekazu Yamada de Xenoblade Chronicles Definitive Edition concernant Shulk dans Super Smash Bros:

“Je pense que son design et la nature même de ses attaques ont fait forte impression sur le public de manière durable. En plus de cela, il paraît qu’il est considéré comme un personnage puissant avec une performance très apprécié des joueurs, et je suis également content de ça”

Le Co-producer Yokota Genki ajoute à cela:

“Je pense que c’est quelque chose d’exceptionnel de pouvoir présenter un personnage comme Shulk à un public qui ne joue généralement pas à un JRPG. C’est pourquoi nous avons ajouté un mode “Facile” afin que les joueurs qui ne sont pas bons dans un RPG ou qui n’en ont jamais fait un auparavant puissent apprécier l’histoire.”