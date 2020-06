EA communique une vidéo et huit vérités sur Burnout Paradise

Débutée en 2001 sur Nintendo GameCube, Playstation 2 et Xbox première du nom, la série des Burnout n’aura fait parler d’elle en terme de nouveaux jeux que pendant dix ans : de 2001 à 2011, jusque Burnout Crash juste PS, Xbox et Smarthphones ; boudant les pc ainsi que Nintendo depuis plusieurs opus déjà. Sept ans plus tard, en mars 2018 sortait sur PS4 et Xone le remaster de l’avant-dernier opus : Burnout Paradise. C’est en mars aussi, deux ans plus tard, qu’était annoncé un des très nombreux remasters à venir sur l’hybride de Nintendo (lors d’un mini direct) : Burnout Paradise Remastered. Vous l’aurez compris, il s’agira du même opus que celui sorti deux ans plus tôt et donc, toujours pas de nouveau jeu en vue.

Prévu pour août et porté par Stellar Entertainment, un tout jeune studio fondé par Chris Rob

erts (Directeur créatif) et Paul Ross (Directeur technique) qui ont travaillés sur tous les jeux Burnout ; c’est hier, le 10/06/20 que EA publiait une New nommée « HUIT VÉRITÉS À PROPOS DE BURNOUT™ PARADISE REMASTERED SUR NINTENDO SWITCH » et en accompagnant cela d’une belle vidéo allant avec l’article (que nous vous retranscrivons donc en partie ci-après la vidéo!)

1. Pilotez dans un gigantesque monde ouvert

Partez à la découverte de Paradise City, de ses petites routes de campagne et de Big Surf Island, qui ne sont qu’une partie du terrain de jeu parfait. Trouvez les 400 portails éparpillés aux quatre coins de l’environnement et empruntez des itinéraires alternatifs en roulant sur les toits et les passerelles.

2. Ressentez la vitesse à 60 images/seconde

Profitez d’une incroyable sensation de vitesse à 60 images/seconde et prolongez le plaisir en négociant les virages en dérapant à la manière des pilotes les plus casse-cou.

3. Détruisez tout sur votre passage

Brutalisez votre voiture, faites-la tourner et déraper dans toute la ville, taillez-vous un passage à travers la circulation puis admirez l’étendue des dégâts dans votre rétroviseur.

4. Encore plus marrant avec des ami(e)s

Prenez part à des courses multijoueur avec ou sans classement ou à des épreuves en ligne entre ami(e)s telles que Cops et Robbers. Ou relevez des défis et passez-vous la manette (ou la console !) en local.

5. Plus de 150 voitures fabuleuses

Ajoutez plus de 150 véhicules à votre collection en les poursuivant puis en fonçant dedans. Dans cette longue liste se trouvent des voitures icônes, des motos et même des voitures miniatures !

6. Participez à 120 épreuves uniques

Conduisez pour survivre dans Traque, allez au contact dans Road Rage et enchaînez des cascades incroyables dans Séquence cascade pour vous sortir d’épreuves diverses toutes dopées à l’octane.

7. Une bande-son qui arrache

Faites chauffer la gomme au son de plus de 80 morceaux qui donnent la pêche et accompagnent parfaitement tout ce qui se passe à l’écran.

8. Offrez-vous l’expérience Burnout™ Paradise absolue

Obtenez huit packs de contenu téléchargeable avec Burnout™ Paradise Remastered sur Nintendo Switch (dont Cops and Robbers, Voitures de légende, Motos Burnout et Big Surf Island), avec des lieux, des défis et des véhicules inédits à découvrir.

Source : EA.com