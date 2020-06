30XX : un autre roguelike à base de plateforme annoncé sur consoles

Batterystaple Games présente à nouveau 30XX, son roguelike coopératif à base de plateforme.

Prévu à une date encore inconnue sur consoles, voici une nouvelle vidéo ci-dessus et la fiche descriptive du titre :

30XX combine les commandes nettes et le mouvement fluide que vous aimez des plateformes d’action comme Mega Man X, la rejouabilité d’un Roguelite moderne (Binding of Isaac, Enter the Gungeon, Dead Cells, etc) et le jeu coopératif dans un seul et même package magnifique.

Réveillez-vous après mille ans pour découvrir que le monde qui avait besoin de vous a disparu, changé de façon irréversible par l’avènement de l’esprit synthétique et d’une race humaine qui a perdu la volonté de se surpasser. Explorez la prison verdoyante et luxuriante que notre monde est devenu et combattez pour sauver ce qui en reste.

Dépassez-vous. Combattez. Tombez. Adaptez-vous. Il y a une signification sublime dans ce cycle sans fin, quelque part, enfouie profondément.