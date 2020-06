Vers une fausse sortie physiques pour les jeux Namco Museum Archives sur Nintendo Switch

Namco Museum Archives Volume 1 et 2 auront presque droit à une sortie physique en Europe. Il semble que l’éditeur ait prévu la solution de facilité de plus en plus habituelle pour le moindre coût, les fameuses “code in a box”: une boite physique en magasin mais pas de cartouche, juste un code eShop (pour 49.0MB par collection, la plus petite des cartes (moins chère) aurait suffi à mettre les deux et ne pas prendre plus d’1% de l’espace disponible…).

Dans ces cas la, pourquoi ne pas proposer les deux volumes en une boite avec deux codes ? Le profits, mes amis, le profit.

Chaque volume de NAMCO MUSEUM ARCHIVES présente 10 succès de jeux d’arcades historiques tels que PAC-MAN et Galaga. Ils comprennent également quelques classiques jamais sortis auparavant en Occident comme Dragon Spirit : The New Legend et Mappy-Land.

NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 1 :

Galaxian

Xevious

Mappy

Draon Buster

PAC-MAN

Dig-Dug

The Tower of Druaga

Sky Kid

Dragon Spirit : The New Legend

Splatterhouse : Wanpaku Graffiti

PAC-MAN Championship Edition

NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 2 :

Battle City

Pac-Land

Dig Dug II

Super Xevious

Galaga

Rolling Thunder

Mappy-Land

Legacy of the Wizard

Dragon Buster II

Mendel Palace

Gaplus

Développé en partenariat avec B.B. Studios, NAMCO MUSEUM ARCHIVES reprend les expériences du jeu rétro sur les consoles actuelles et inclut des nouvelles fonctionnalités afin d’améliorer la jouabilité, notamment le retour en arrière, la sauvegarde des points et le support sur grand écran.