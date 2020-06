Découvrez ces fantastiques jeux multijoueurs locaux sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch a tellement de jeux qui proposent un mode multijoueur local, vous permettant de jouer avec des amis en coopération ou en compétition (ou les deux dans certains cas!)

Jetez un œil à certains des jeux sur Nintendo Switch qui incluent des capacités multijoueurs locales!

Jeux Multijoueurs en Compétion

51 Worldwide Games

Un monde de jeux vous attend ! Faites de la place sur la table et installez-vous pour profiter d’une large sélection de jeux entre amis comme en famille, Ludo, Bowling, Kalah, Puissance 4, Dominos, Klondike Solitaire, Echecs et Backgammon!

Partagez le fun ! 51 Worldwide Games: Local Multiplayer Guest Edition peut être téléchargé gratuitement depuis le Nintendo eShop de la Nintendo Switch, et permet à jusqu’à trois consoles de se connecter en mode sans fil local avec une quatrième console disposant du jeu complet. Profitez-en pour découvrir une gamme de jeux disponibles en multijoueur local ou pour essayer le mode mosaïque !

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Retrouvez Mario, Sonic et leurs amis dans leur plus grande aventure à ce jour, dans Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sur Nintendo Switch ! Entraînez-vous pour Tokyo 2020 en solo ou affrontez vos amis dans de nouvelles disciplines (skateboard, karaté, surf et escalade) mais aussi une large sélection de sports populaires et de jeux classiques en 2D.

Une démo gratuite de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est désormais disponible. Découvrez une sélection de disciplines en 2D et en 3D, incluant notamment le surf et le karaté, deux nouveautés de Tokyo 2020, et jouez en solo ou en local** ! Vous pouvez la télécharger dans le Nintendo eShop de votre Nintendo Switch ou depuis cette page en vous connectant et en sélectionnant “Télécharger la démo” !***

Super Mario Party

Faites la fête où, quand et avec qui vous voulez ! Découvrez 80 mini-jeux inédits dans une multitude de modes de jeu !

Jouez avec vos amis et vos proches en multijoueur, ou amusez-vous en solo ! Déplacez-vous sur le plateau en lançant le dé. Selon la case où vous atterrissez, vous déclencherez des événements spéciaux ou des mini-jeux ! Participez à des dizaines de mini-jeux pour gagner des pièces, et dépensez-les pour obtenir des objets ou des étoiles. Le joueur qui a le plus d’étoiles à la fin de la partie remporte la victoire !

Super Smash Bros. Ultimate

Des mondes de jeux et des combattants légendaires se retrouvent pour l’affrontement ultime dans le nouvel opus de la série Super Smash Bros. sur Nintendo Switch ! Divers modes et options vous permettent de jouer à plusieurs ! Dans le mode Smash, vous pouvez sélectionner vos stages et choisir vos règles pour des combats impliquant jusqu’à huit joueurs ! Dans Smash en bande, vous pouvez aussi former une équipe de 3 ou 5 combattants pour affronter l’équipe adverse. Et ce n’est que le début !

Jeux Multijoueurs en Co-opération

Animal Crossing: New Horizons

Une nouvelle vie pleine d’insouciance vous attend juste au-delà de l’horizon ! Sautez de l’avion et prenez pied sur votre propre île déserte où de nouvelles amitiés, découvertes et opportunités vous attendent. Le paradis est ce que vous en faites dans Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch !

Jusqu’à huit joueurs enregistrés sur une même console Nintendo Switch peuvent vivre sur la même île, et jusqu’à quatre peuvent y jouer en même temps*. Vous pouvez aussi rejoindre jusqu’à sept autres joueurs grâce à la communication sans fil locale ou le mode en ligne**, et visiter leurs îles ou les inviter sur la vôtre. Que ce soit pour échanger des cadeaux, jouer à celui qui attrapera le plus d’insectes ou simplement apprécier la compagnie les uns des autres, on s’amuse toujours plus avec des amis !

New Super Mario Bros. U Deluxe

Bowser, Bowser Jr. et ses sbires se sont emparés du château de Peach et ont dispatché Mario et ses amis aux quatre coins du royaume Champignon !

Partez à l’aventure en solo, ou rassemblez vos amis pour parcourir le monde à travers des océans, des déserts, des marécages ou encore des étendues enneigées. Assurez-vous de tout mettre en œuvre pour contrecarrer les plans démoniaques de Bowser !

Luigi’s Mansion 3

Rejoignez Luigi, le héros peureux, dans une quête effrayante (et gluante) pour sauver Mario et ses amis dans Luigi’s Mansion 3 sur Nintendo Switch !

Vous allez pouvoir parcourir les étages lugubres d’un hôtel hanté avec un ami en coopération locale, affronter des fantômes farceurs et résoudre des énigmes paranormales ensemble.

Découvrez encore plus de titres multijoueurs locaux sur la boutique officielle Nintendo au Royaume-Uni !

Tous ces titres peuvent être achetés et téléchargés sur le Nintendo eShop. En savoir plus sur Nintendo eShop ici .

* Connexion Internet haut débit requise. L’enregistrement et la liaison du compte Nintendo et l’acceptation du contrat de compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont requis.

** Le multijoueur local nécessite un contrôleur compatible par joueur. Des contrôleurs supplémentaires (vendus séparément) peuvent être nécessaires. Jusqu’à 8 joueurs enregistrés en tant qu’utilisateurs sur une console Nintendo Switch peuvent vivre sur une île partagée, et jusqu’à quatre résidents d’une île peuvent jouer simultanément sur une même console. Remarque: une seule île peut exister par console Nintendo Switch, quel que soit le nombre d’utilisateurs enregistrés ou des copies du jeu utilisées sur une console. Une Nintendo Switch et une copie du jeu sont requises pour chaque île unique.

*** Jusqu’à huit personnes peuvent jouer ensemble sur une île via un jeu local sans fil ou en ligne. Le multijoueur local sans fil nécessite une console et une copie du logiciel par lecteur. Connexion Internet requise pendant le jeu en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez créer un compte Nintendo et accepter l’accord connexe. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Le jeu en ligne nécessite un abonnement en ligne payant. En savoir plus sur l’abonnement payant .

**** Le multijoueur nécessite une manette compatible par joueur. Des contrôleurs et accessoires supplémentaires (vendus séparément) peuvent être nécessaires pour jouer en multijoueur sur Nintendo Switch Lite.

Cet article est une retranscription VF d’une news de Nintendo Angleterre du 11/06/20 !