Gameplay et démo gratuite pour Windjammers 2 sur Switch

Le meilleur jeu de frisbee de tous les temps fait un retour fracassant ! Avec des personnages et des niveaux exclusifs, de splendides graphismes dessinés à la main, de nouvelles techniques de lancers délirantes et des mécaniques de gameplay extraordinaires, Windjammers 2 ne fait pas dans la dentelle !

Windjammers premier du nom est sorti sur borne d’arcade en 1994 puis connaîtra plusieurs ressorties, principalement à l’identique (parfois avec du multi en ligne en plus) sur différents supports en passant de la Wii à la PS4 et même la PS Vita. Ne vivant donc que sur la popularité d’un titre, c’est bien son second opus qui nous intéresse aujourd’hui puisqu’en même temps qu’une très courte et rythmée vidéo de gameplay nous était communiquée via Youtube.

On apprend aussi qu’une démo jouable est actuellement disponible sur PC via Steam (et ce jusqu’au 22juin) ! Toujours pas de date connue pour la sortie du second opus de la saga sportive.