Murder by Number: une version boite à 2000 exemplaires en pré-commande dès le 18juin

On vous avait déjà parlé d’East Asia Soft via notre sélection des éditeurs de jeux en édition limitée, la boite Hongkongaise étoffe donc son catalogue aujourd’hui en annonçant la date d’ouverture des précommandes pour l’excellent jeu, qu’on avait d’ailleurs testé et assez bien, le jeu étant parmi nos belles surprises indés: Murder by Numbers.

Développé à l’origine par Mediatonic, écrit par The Swords of Ditto’s Ed Fear et publié par The Irregular Corporation, Murder by Numbers a été salué par la critique lors de sa sortie numérique sur la Nintendo Switch en mars 2020.

Le titre en question mélange habilement plusieurs genres, privilégiant du Visual Novel et améliorant son gameplay par l’adjonction d’enquêtes et, plus original, du picross. Donnant un enrobage fort goûteux : malheureusement et on ne le rappellera jamais assez, le jeu est uniquement en anglais ce qui empêchera les anglophobes de profiter de l’histoire et de résoudre les enquêtes et donc, rendra le jeu totalement inutile pour toute une frange de joueurs chevronnés.

Les précommandes ouvriront avec Play-Asia à 23h00 Heures de Hong Kong (soit 17h00 France, Belgique & Suisse / 11h00 Québec & Canada) le jeudi 18 juin. Seules 2000 éditions seront produites et comprendront le jeu, une boîte de collection, un manuel, une bande sonore à 2 disques, un livre d’art (artbook), une feuille d’autocollants et un certificat numéroté, le tout proposé à un prix plutôt abordable de seulement 34,99 $ US hors frais d’expédition. Des exemplaires standard seront également disponibles au prix de 29,99 $ US, toujours hors frais d’expédition.