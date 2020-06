Dead by Daylight : le DLC Silent Hill est désormais disponible sur Nintendo Switch

Le nouveau chapitre de Dead By Daylight sur Nintendo Switch est là ! Fruit d’un partenariat avec la licence Silent Hill, le bébé des studios Behaviour Interactive et Starbreeze Studios comprend un nouveau tueur, le bourreau, et un nouveau survivant, Cheryl Mason.

Le chapitre de Silent Hill présente également une nouvelle carte, Midwich Elementary School:

« le traumatisme infantile qui a eu lieu dans ses couloirs s’est depuis lors manifesté dans un design tordu et cauchemardesque. »

Apparu pour la première fois dans le jeu vidéo Silent Hill 2 de Konami, Pyramid Head (son nom officiel, qui lui a été donné par son créateur Masahiro Ito, n’est autre que Red Pyramid Thing et est d’ailleurs inspiré des œuvres de Francis Bacon)

Prenez le contrôle de Pyramid Head et maniez son grand couteau pour déchaîner sa punition tordue sur tous ceux qui le croisent. La nouvelle survivante est Cheryl Mason, une femme courageuse possédant un franc-parler qui a survécu à l’enfer de deux opus Silent Hill, le 1 et (spoiler) le troisième opus de la saga.

Le DLC, fruit de cette nouvelle collaboration de type crossover pour Dead by Daylight est dores et déjà disponible depuis le 16 Juin, DbD -de son petit acronyme- est un jeu d’horreur multijoueur asymétrique où un joueur joue le rôle d’un tueur et les quatre autres jouent le rôle de survivants. En tant que tueur, votre objectif est de sacrifier autant de survivants que possible. En tant que survivant, votre objectif est de vous échapper et d’éviter d’être pris et tué.

