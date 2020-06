Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour arrive sur Nintendo Switch

Je vous parle d’un temps, que les moins de vingt ans, peuvent tout à fait connaître : Duke Nuken spécial 20 ans sortait en 2016 et se rendait donc accessible aux plus jeunes gamers et réitère aujourd’hui sur Nintendo Switch. La console hybride de Nintendo n’était, en effet, pas encore sortie en 2016, on ne parlait alors que de Nintendo NX et peu étaient prêts à parier sur le retour en grâce de l’éditeur nippon. Aujourd’hui force est de constater que le tour de force est fait, et qui dit force et niveau de brutasse dit… Non, pas Borderlands (encore qu’on a le test qui arrive bientôt!), Duke Nukem 3D !!

C’est reparti pour du FPS en solo comme on aime, pas besoin de connexion, pas besoin d’amis ! On s’enferme dans sa cave ou sa chambre, dans le noir, un soda (ou une bonne bière pour rester raccord avec les items du jeu!) pas trop loin et la console bien en main pour botter des cul et payer des strip-teaseuses à danser pour vous ! Ce jeu barré et agréablement rétro à la sauce Doom est un bon souvenir ainsi qu’une bonne occasion de découvrir ce qui se faisait de mieux en la matière avec ce portage de la version 1996.

Pas de révolution ici, on se garde le jeu dans son jus, Mais il est toujours bon de voir de tels titres arriver aussi sur la console hybride, c’est donc acté : Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour arrive le 23 juin sur Nintendo Switch !

Ce qui change dans la version 20th Anniversary world tour de Duke Nukem 3D par rapport à l’original de 1996 :